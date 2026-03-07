懷進鵬：全力以赴辦好人民滿意的教育

教育部部長懷進鵬回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議今日上午10時在梅地亞中心新聞發布廳舉行民生主題記者會。教育部部長懷進鵬回答記者提問，談及“十五五”時期基礎教育方面的安排等大衆關心的教育問題。



懷進鵬表示，習近平總書記始終對教育念茲在茲，強調要堅持以人民為中心發展教育，特別強調教育的政治屬性、人民屬性、戰略屬性。李強總理的政府工作報告，對推動教育公平與質量提升、一體推進教育科技人才發展作出明確部署。可以說，教育一頭連著千家萬戶的期盼，關系每一名青少年兒童的健康成長；一頭連著國家的未來，關系著現代化建設人才的培養。當前，我國正在舉辦世界上規模最大且有質量的教育。這裡，我給大家通報幾個數據：



一是總體情況。目前我國有各級各類學校44萬所、在校生2.8億、教師1870萬。



二是基礎教育。學前教育毛入園率92.9%，比十八大前提高了28.4個百分點，明顯高於OECD國家84.7%的平均水平。去年，學前一年免費政策惠及1400萬兒童。義務教育，在全國2895個縣全部實現基本均衡的基礎上，去年底有572個縣（占比19.8%）實現了優質均衡。高中階段教育毛入學率達到92%，比十八大前提高7個百分點，去年全國新建改擴建高中1300所、新增學位149萬，更多孩子有了上高中的機會。同時，我們加強兜底保障。隨遷子女在公辦和政府補助學校就讀的比例超過97%，比“十三五”末提高11.2個百分點；殘疾兒童義務教育入學率保持在97%以上；學生資助體系每年惠及學生約1.5億人次。在一些國際學生關鍵指標評測中，中國都處於領先位置。國際STEM教育研究所在上海成立，說明中國的基礎教育和科技教育質量得到國際高度認可。



三是高等教育。“十四五”期間累計向社會輸送5500萬人才，毛入學率從十八大前的不到30%到現在超過60%，提高一倍多。這兩年，我們通過優質本科擴容，“雙一流”高校擴招3.8萬人，積極回應人民群衆接受優質高等教育的關切。此外，這五年還新增普通本科高校18所、職業本科70所，增加本科招生70萬；推進國際合作辦學，新增540多個本科以上中外合作辦學機構和項目，新增學位供給35萬。



“我給各位報告的數據可以表明，我們在提供普惠優質教育公共服務上取得新突破。基礎教育普及度和關鍵指標全面超越中高收入國家平均水平，特別是學前教育、義務教育達到高收入國家平均水平。”懷進鵬說，



懷進鵬表示，當前，新一輪科技革命和產業變革加速演進，我國人口及社會結構發生深刻變化，群衆對教育提出更高要求，中國式現代化建設新征程為教育創造了難得的發展機遇。黨中央發布教育強國建設規劃綱要，教育系統已經啓動實施三年行動計劃，先後推出六大類41項改革，教育強國建設已經邁出堅實步伐。

