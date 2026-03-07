民政部：推動養老服務業擴容、提質、增效

民政部部長陸治原出席記者會並答問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議今日上午10時在梅地亞中心新聞發布廳舉行民生主題記者會。民政部部長陸治原回答記者提問，談及《關於深化養老服務改革發展的意見》的落實成效，以及下一步養老服務改革發展的重點安排。



陸治原表示，2024年，黨中央、國務院印發的《關於深化養老服務改革發展的意見》對構建適合中國國情的養老服務體系作出了頂層設計。民政部會同有關部門狠抓政策的落地落實，主要做了以下幾個方面工作：



第一，織密養老服務網絡。初步建成覆蓋城鄉的養老服務“一張網”，在縣一級，基本都有公辦養老機構作為“總平台”、“總調度”；一半以上鄉鎮（街道）建成區域養老服務中心；在城市建設嵌入式社區養老服務中心，在農村建設鄰里互助點、農村幸福院。越來越多的老年人在家門口，甚至在家里就能夠獲得方便可及的養老服務。



第二，辦好養老服務的關鍵民生實事。聚焦老年人急難愁盼，大力發展村（社區）支持的居家養老服務。發展老年食堂，全國已建有8萬個老年助餐點，每天有300多萬老年人在養老助餐點就餐，解決了老年人吃飯難的問題；建設家庭養老床位，累計建成49.5萬張，將專業照護送到床邊；為224萬戶特殊困難老年人進行了家庭適老化改造。今年向中度以上失能老人發放養老服務消費補貼券，目前共累計核銷消費券17.2億元，受益老年人達到89.2萬人。



第三，豐富養老服務產品供給。發揮政府主導作用，強化政策支持，大力發展普惠性養老服務。聯合相關部門制定促進普惠養老服務高質量發展的政策措施。促進市場參與，激發市場活力，優化養老服務供給，滿足各個層次的養老服務需求。加強社會協同，大力培育養老服務社會組織、基層老年人組織。推進政府引導、基層群眾性自治組織支持、老年人自願互助、社會廣泛參與的互助性養老。

