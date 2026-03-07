孫業禮：推動“文旅+百業”深度融合發展

文化和旅遊部部長孫業禮出席記者會並答問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議今日上午10時在梅地亞中心新聞發布廳舉行民生主題記者會。文化和旅游部部長孫業禮回答記者提問，談及推動文旅高質量發展、滿足群衆美好生活需求等方面的相關規劃。



孫業禮表示，今年的春節假期，文化和旅游市場人氣火爆。9天假期，國內旅游人次達到5.96億，接近6億人次，旅游花費超過8000億元，創下了歷史新高。春節假期的這種火爆景象，只是一個縮影，實際上過去一年，文化和旅游行業都呈現出蓬勃發展的好勢頭。數據顯示，去年文化方面，規上文化及相關產業企業全年營收達到15萬億元，同比增長7.4%；利潤總額1.4萬億元，比上年增長了6.5%。其中，新業態發展比較快，新業態特征明顯的16個行業小類企業完成營收近7萬億元，增長超過14%。旅游方面，國內居民出游的人次超過了65億、同比增長16%以上，旅游花費達到6.3萬億元、同比增長9.5%，也創造了歷史新高。現在，留出空閑時間看演出、去旅游，成為新的生活方式和時尚。有媒體報道，今年春節，在一些平台購買“人生第一張機票”的60歲以上乘客，增長了兩成多，年輕人為長輩買票安排旅游、看演出，已經成為尊老孝老的新風尚。這從一個側面反映出，文旅成為人民群衆幸福感獲得感的重要來源，也是提振消費、拉動增長的重要動力，越來越受到重視。



孫業禮指出，順應這個趨勢，黨中央關於“十五五”規劃的建議、今年的政府工作報告都對建設文化強國、旅游強國作出重要部署，提出明確要求。作為文化和旅游工作者，我們深感責任重大。下一步，文化和旅游部門的主要任務，就是聚焦建設文化強國、旅游強國目標，編制實施好“十五五”文化和旅游發展的規劃，主動對接國家發展戰略，把文旅放在黨和國家事業全局中來謀劃、來推動，更好發揮養心志育情操、賦能經濟社會發展的作用。



文化方面，就是要按照黨中央要求，實施更加積極的文化經濟政策，繁榮發展文化事業，健全文化產業體系、市場體系，推出更多群衆滿意的優質文化產品和服務。隨著生活水平、審美能力的提高，人們對文化產品質量的要求越來越高。要把出精品放在重要位置，實施新時代系列藝術創作工程，引導文藝工作者增強精品意識、提高原創能力，推出更多人民群衆愛讀、愛看、愛聽的優秀文藝作品。同時，要提高公共文化服務水平和服務的可及性，建好用好各類文博場館、新型文化空間，推動更多優質文化資源直達基層，讓城鄉居民能够隨時隨地、更加便捷地享受文化服務。同時，還要順應人民群衆日益增長的文化創造性主動性，繁榮互聯網條件下的新大衆文藝。現在，人民群衆已經不滿足簡單的讀、看、聽，更願意主動參與，特別是人工智能的發展，大大降低了人民群衆參與的門檻，我們要發展新大衆文藝，讓每一份熱愛都有舞台、每一分才情都能施展。



旅游方面，就是要以文旅融合為主綫，著力把旅游業真正培育成為民生產業、幸福產業、戰略性支柱產業。有兩個重要的著力點。一個是智能化，就是要抓住智能化帶動下新業態新場景層出不窮的好形勢好機遇，推動傳統旅游業迭代升級。一個就是融合化，現在融合發展是大趨勢，各行各業發展都不能靠單打獨鬥。當前，文旅深度融合已經成為旅游發展的新動能，“文旅+百業”“百業+文旅”的趨勢也很明顯。旅游不再只是逛名勝、看風景，人們更願意走進生活、體驗文化，為演出買單、為潮玩排隊、為打卡奔赴一座城。那些重體驗、能共情的新產品，總是更能受到市場的追捧，“體驗經濟”正在世界範圍內流行開來。體驗經濟的底色是文化體驗，需要文化底色，需要文化賦能。我們將順應趨勢，持續推動文旅深度融合發展，培育跟著演出、影視、賽事、非遺去旅行等品牌，推出文旅商體農工等融合發展新業態，培育新的增長點，創造新價值、形成新優勢，更好滿足群衆需求。



（後方支援助理記者：陳鑫琳、葉佳怡）