國家衛健委：以人民健康為中心加倍努力

國家衛生健康委員會主任雷海潮回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）“十四五”時期，中國衛生健康事業和人口高質量發展取得了顯著成效。國家衛生健康委員會主任雷海潮在今早全國人大舉行的民生主題記者會上回答了大家感興趣的一些衛生健康的問題。



雷海潮說，“十四五”期間，我們國家在衛生健康領域中的發展和進步，體現在方方面面各個環節。在黨中央、國務院的堅強領導下，我們充分發揮制度優勢，特別是動員全社會共同參加，醫務人員發揚無私奉獻為群衆服務的精神，衛生健康領域取得了歷史性成就。在這里我用幾個數據做一個概括。



第一個數據，52.6%。這是2025年我國基層醫療衛生機構診療人次占全年全國診療人次的比例。根據統計，近年來我國基層醫療衛生服務診療量持續上升，在整體診療量的占比也持續上升，實現了雙提升，這主要得益於以基層為重點的黨的衛生健康方針的持續貫徹和落實。我們有更多的醫務人員工作在城鄉基層，我們的老百姓也希望就近就便獲得醫療衛生服務。在教育部等部門的大力支持下，為鄉鎮培養農村訂單定向醫學生近10萬名。我們會同中央編辦、人力資源社會保障部等部門，推動大學生鄉村醫生納入鄉鎮衛生院編制，幾年來，已經有一萬多名在村衛生室工作的大學生獲得了鄉鎮衛生院編制，基層服務基礎更加夯實。在分級診療體系建設方面基層診療服務占比能够達到52.6%，而且在持續改善和提高，應該說這是一個令人欣喜的現象。下一步，我們還將在“十五五”期間圍繞著以基層為重點來繼續努力。



第二個數據，15分鐘。這是指老百姓從家里邊到最近的醫療服務點的時間。現在已經有超過90%的居民可以在15分鐘之內到達最近的醫療服務點，表明我國醫療衛生服務的可及性明顯改善。到2025年底，全國醫療衛生機構數已經超過110萬所，這110萬所醫療衛生機構覆蓋城鄉，基本醫療衛生服務覆蓋14億居民，給居民提供了極大地看病就診保健方面的便利性。我國的醫療衛生人員也在持續增加，到2025年，全國衛生人員數超過了1608萬人，其中執業（助理）醫師數達到了529萬人，注册護士數超過了603萬人。當然，對14億中國人來說，我們的醫療衛生資源還需要持續發展。“十四五”期間，醫療衛生服務資源的增加，為改善基本醫療衛生服務公平性、可及性，發揮了積極正向作用。

