王曉萍：以世賽為契機 以技能照亮前程

人力資源和社會保障部部長王曉萍回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議今日上午10時在梅地亞中心新聞發布廳舉行民生主題記者會。人力資源和社會保障部部長王曉萍回答記者提問。她指出，將以第48屆世界技能大賽為契機，做好技能培訓、產教融合、發展通道三方面工作，加快培育高素質技能人才。



王曉萍表示，世界技能大賽是全球規模最大、影響力最廣泛的技能賽事，自1950年開始舉辦，引領著職業技能發展的方向和潮流，對促進經濟發展、技術進步以及人才培養具有重要作用。



王曉萍指出，今年9月，第48屆世賽將在上海舉辦，時間是9月22-27日。我們將認真貫徹落實習近平總書記提出的“努力辦成一屆富有新意、影響廣泛的世界技能大賽”的重要指示精神，以“技能改變世界·技能照亮前程”為主題，高標准、高質量呈現一場精彩圓滿的技能盛會。同時，以舉辦世賽為契機，更加注重投資於人，激勵更多年輕人以技能照亮美好前程。重點抓好以下3個方面工作：



一是打造貫穿全職業生涯的技能培訓體系。當前，技術變革日新月異，技能更新速度加快，學習成為這個時代的必然要求。我們將根據勞動者不同階段的個性化需求，構建貫穿職業生涯全過程的終身職業技能培訓體系，努力實現人人皆學、處處能學、時時可學。對新成長勞動力，我們將開展勞動預備制培訓、通用技能培訓。對企業職工，開展學徒培訓、在崗培訓。對轉崗人員，開展新技能培訓、創業培訓。今年，將深入開展大規模職業技能提升培訓，補貼性培訓1000萬人次以上，重點圍繞低空經濟、新能源汽車、人工智能技術、康養服務等組織專項培訓，更好緊貼產業、服務就業。

