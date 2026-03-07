文旅部：聚焦解決問題 守護群衆安心出游

文化和旅遊部部長孫業禮出席記者會並答問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議今日上午10時在梅地亞中心新聞發布廳舉行民生主題記者會。文化和旅游部部長孫業禮回答記者提問。就群衆反映強烈的商家欺客、景區擁擠、旅游安全隱患等突出問題，孫業禮表示，將進一步規範市場秩序，提升文旅服務質量，不斷排除風險隱患。



“大家參加文化和旅游活動，就是奔著休閑放鬆、愉悅身心去的，如果老是遇到麻煩問題、體驗不好，就會覺得鬧心堵心。”孫業禮表示，這些年，我們下大力氣提高文旅服務質量、規範市場秩序，取得了一些成效，文化旅游市場總體秩序是好的，但與群衆的感受和需求相比，還很不够，特別是這些年文化和旅游行業發展較快，一些老問題還沒有徹底解決，又出現了一些新問題。針對這些問題，我們將重點從三個方面做好工作。



一是提升服務質量，提供更多優質服務。文旅行業本質上是服務業。體驗好不好，關鍵看服務好不好，服務是不是到位。現在看還是有很多不到位的地方，像大家普遍反映較多的預約難、購票難、停車難、如厠難等，看起來都是小事，但是影響群衆的旅游體驗。我們就是要聚焦群衆有感、群衆身邊的這些“關鍵小事”，強化標准引領，進一步提升文博場所、旅游住宿、旅游景區、度假區服務的精准化、精細化水平，同時，加強設施設備的適老化、便利化改造，讓管理更有力度、服務更有溫度。

