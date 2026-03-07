教育部：以“健康第一”理念呵護孩子成長

教育部部長懷進鵬回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）孩子的健康成長是每個家庭以及全社會都最關心的事情，十四屆全國人大四次會議今日上午10時在梅地亞中心新聞發佈廳舉行民生主題記者會，教育部部長懷進鵬就兒童教育相關的問題答問。



懷進鵬說，這是一個全社會都關心的問題。習近平總書記始終牽掛青少年健康成長，多次強調要牢固樹立“健康第一”教育理念，促進學生身心健康、全面發展。教育部堅決貫徹落實，堅持將這一理念融入育人全過程、各方面。



懷進鵬表示，培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人，是党的教育方針提出的根本目標。我們堅持五育並舉，努力把“健康第一”理念轉化為行動，努力把實際行動轉化為實際效果。這幾年，持續開展學生心理健康專項行動、美育浸潤行動、青少年讀書行動，先後出臺學生體質強健、心理健康促進等政策制度。去年初，我們在21個省份試點探索“課間15分鐘”，經過一年的探索和推進，這項“小切口”的改革以及“每天體育2小時”在全國所有省份全部部署推行。據國家有關權威部門監測顯示，全國大中小學生體質健康總體優良率不斷提升，學生總體近視率實現“四連降”。



懷進鵬指出，剛才記者談到，前不久教育部新春第一會就是以“健康第一”為主題，目的就是通過“健康第一”，進一步聚焦立德樹人，釋放更加關注育人本質的鮮明導向。接下來，我們將會從三個方面來實施健康教育專項工程。

