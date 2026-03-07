國家衛健委：爭取2030年人均預期壽命達80歲

國家衛生健康委員會主任雷海潮出席記者會並答問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議今日上午10時在梅地亞中心新聞發佈廳舉行民生主題記者會，國家衛健委主任雷海潮向在場中外記者介紹了我國在“十五五”期間更好滿足群衆健康需求的舉措。



雷海潮說，“十五五”期間，我們將堅定不移地貫徹落實黨的二十屆四中全會精神和這次全國“兩會”正在審議的“十五五”規劃綱要。有關未來五年的發展，藍圖已經繪就，關鍵就是要抓好落實。人民群衆的健康期盼就是我們各級衛生健康部門的奮鬥和努力的方向。



雷海潮表示，昨天下午，習近平總書記看望了參加全國政協十四屆四次會議的農工黨、九三學社、醫藥衛生界、社會福利和社會保障界委員，并參加聯組會。習近平總書記強調，到2035年建成健康中國是中共中央作出的一項戰略決策，“十五五”是實現這一目標的關鍵時期，必須統籌謀劃、加緊推進，力求取得決定性進展。



雷海潮說，未來五年，任務相當繁重，可以做的事情也很多，我們將突出重點、統籌兼顧，把未來五年的衛生健康工作推向深入。有以下幾方面重點工作考慮：



第一，進一步推動高質量發展。圍繞著高質量發展這個主題，在衛生健康領域，實施一系列的重點工程，比如在政府工作報告當中提到的醫療衛生強基工程、康複護理擴容提升工程，這些都是實實在在的加強基層、補強短板弱項的工作安排。剛才已經提到，我國的基本醫療衛生服務覆蓋了14億城鄉居民，但服務能力還需進一步提升，一些專業發展還不够平衡，比如兒科、精神衛生、全科、康複護理等服務，這些都需要在“十五五”期間得到進一步的發展，來響應老百姓的健康需求。同時，我們將繼續采用巡回醫療、遠程醫療、互聯網診療等一系列的技術方式方法，提升醫療衛生服務的公平性、可及性，進一步夯實為民服務的工作基礎。



第二，進一步深化醫藥衛生體制改革。習近平總書記昨天下午還強調，堅定不移走中國特色衛生與健康發展道路，堅定不移貫徹新時代衛生與健康工作方針。“十五五”期間，我們要牢牢把握公益性這個主題，進一步推進深化醫藥衛生體制改革工作。我們已經產生了福建三明這樣的先進改革經驗典型，下一步要“學三明、抓醫改”。我們和財政部一起，推動了177個公立醫院改革與高質量發展示範項目，重點就是進一步改善和提升公立醫院的公益性、服務質量和社會效益。此外，剛才提到的醫療衛生強基工程，在“十五五”期間將謀劃1000個左右的緊密型縣域醫共體建設。為進一步加強醫療衛生服務的連續性，我們將以地市為單元，全面推行建立轉診會診中心，讓老百姓看病就醫的連續性得到持續改善。總的來說，看病就醫是一個專業性問題，應該去看哪個醫院，看哪個科室，找什麼樣的醫生，專業人員最有發言權、最清楚。在“十五五”期間，我們將著力推進這方面的改革工作，推進分級診療，響應人民群衆的健康需求。

