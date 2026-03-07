文旅部：做優“中國游”“中國購”“中國服務”

文化和旅遊部部長孫業禮出席記者會並答問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議今日上午10時在梅地亞中心新聞發布廳舉行民生主題記者會。文化和旅游部部長孫業禮回答記者提問，介紹我國促進入境旅游政策實施成效及下一步工作安排。



孫業禮表示，旅游除了具有養心志、育情操、開眼界、長智慧等功能之外，也是增進各國友誼的橋梁、促進不同文化交流互鑒的重要渠道。中國政府高度重視入出境旅游，鼓勵中國人走出去，也歡迎外國人來中國。特別是近些年，我們出台了一系列政策舉措，進一步推進入境旅游市場的繁榮發展，現在看效果還是比較好的。2025年，入境旅游人次超過1.5億，同比增長了17%還多；入境旅游花費超過1300億美元，同比增長近40%；其中免簽入境的外國游客超過3000萬人次。這些都顯示出，我們的政策舉措是有效的、成功的。



孫業禮指出，現在，境外游客到中國非常方便。中國單方面免簽、過境免簽政策持續拓展，我們已經對50個國家實行單方面免簽，過境免簽的覆蓋範圍也已經達到55個國家，現在來一趟說走就走的中國游已經非常現實了。在入境支付方面，前一段時間，有國外游客反映到中國支付便利化有些問題，這些年我們采取了一些措施，包括移動支付方面的“外卡內綁、外包內用”等，來促進移動支付便利化；同時，我們也加大了POS機布設的力度，適應外國友人刷卡消費的習慣；通過發放零錢包、多設置一些貨幣兌換點，來適應外國游客現金消費的習慣。通過這些年不懈的努力，入境旅游支付便利化水平大大提高了。特別是移動支付發展很快，哈薩克斯坦、馬來西亞游客，現在80%以上都使用移動支付；去年，入境游客使用移動支付消費超過800億元。他們很喜歡這種方式，也成為體驗中國生活的一種渠道。



孫業禮強調，除了支付的便利化以外，離境退稅也越來越方便，有關部門布置了很多離境退稅點，有的商店實行“即買即退”，退稅非常方便。現在入境游客的購物清單也在不斷拓展、擴容，從手機、無人機、VR眼鏡等電子產品，到文玩、文創潮玩，都成為外國游客眼中的中國特產、中國好物。前幾天有一個報道，7名外國游客到中國旅游，在上海離境的時候買了滿滿40箱中國貨，雖然交了超重費，但有離境退稅政策，細算起來還是合算的。這些年通過“你好！中國”國家旅游形象的推廣，很多外國人對中國的了解比原來深了，也多了，現在到中國旅游的外國游客基本上都會說“你好”兩個字。外國游客非常希望到中國體驗中國人的生活，像坐高鐵、看無人機表演、體驗中醫推拿按摩等，穿漢服、喝熱水、吃火鍋成為來華旅游的標配，“成為中國人”成為網絡熱詞，這也體現了外國游客對中國的向往。

