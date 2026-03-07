民政部：抓專項整治 解決群眾急難愁盼

民政部部長陸治原回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議今日上午10時在梅地亞中心新聞發佈廳舉行民生主題記者會，民政部部長陸治原對於民政系統推進行風作風建設的舉措向現場記者介紹。



陸治原說，民政系統的行風作風直接關乎人民群衆切身利益。去年，我們按照開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育的要求，聚焦人民群衆的關心關切，突出抓了殯葬、公益慈善、養老服務和社會救助四個方面的專項整治，推動相關領域系統性治理，解決了一批群衆急難愁盼問題。



陸治原表示，殯葬方面，緊盯群衆反映強烈的收費價格高、收費不透明、服務質量差等問題，全面開展減項、降費、優服務活動，把不該有的殯葬項目減掉，把殯葬費用降下來，嚴厲打擊高價收費、誘導消費等現象；要求收費項目和標准全部要公示上牆，整頓行風，提高殯葬行業的服務質量。加快完善殯葬領域法規政策，加大公益性殯葬設施建設，全面推行“身後事一次辦”。經過整治，經營性公墓墓位均價下降20%，人均治喪費用下降33%，人民群衆感受十分明顯。



陸治原說，公益慈善方面，聚焦公益慈善的“公信力”，大力整治慈善內部管理不嚴、善款使用不規範，以及假借公益慈善名義實施違法犯罪活動等問題。同時，加快完善公益慈善方面的政策制度，初步構建了全鏈條、穿透式綜合監管模式。



陸治原指出，養老服務方面，排查整治養老服務資金使用不規範、高齡津貼補貼發放不精准問題，大力排查養老機構消防、食品等方面安全風險隱患，堅決防範打擊非法集資和涉老詐騙行為。加強養老機構安全管理，開展養老服務技能培訓，加強職業道德建設，為老年人營造一個放心、安心、舒心的養老服務環境。

