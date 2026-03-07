國家衛生健康委員會主任雷海潮回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議今日上午10時在梅地亞中心新聞發布廳舉行民生主題記者會。國家衛生健康委員會主任雷海潮回答記者提問，介紹“健康體重管理”的推進成效，并就提升個人健康水平、加強癌症預防與早期篩查作出提示。



雷海潮表示，去年的健康體重管理受到了大家廣泛的關注，廣大的城鄉居民認真開展健康體重管理方面的行動。根據統計，全國5500多所醫療衛生機構開設了健康體重管理門診，為想控制好、保持好自己健康體重的群衆提供專業化的指導和幫助。我也注意到很多地方積極營造支持性環境，便於大家進行健康體重管理，比如不少城市延長了健康步道，便於大家強身健體；一些食堂對食物的熱量進行了標注標識，提醒大家要營養合理，不要攝入過高的熱量；特別值得一提的是，有些業禮部長管理範圍內的賓館和酒店給大家配置了體重秤，為出差旅行人員能够動態監控好自己的體重提供了一個良好的條件。我們引導幾大旅游平台，比如攜程網等，對增加了體重稱配置的賓館房間進行了標注，便於大家在出行的時候選擇。這些行動得到了各方面的積極響應，這也是我們衛生健康工作希望看到的局面。我們反複講每個居民是自己健康的第一責任人，只有關注了自身健康并且采取行動，我們才能保持良好的健康狀態。



雷海潮指出，作為從事衛生健康工作的人員，時時刻刻傳播健康知識、注重健康科普是我們的責任。所以今年在這里，除了繼續提倡大家要管好自己的體重以外，我給大家帶來一些新的健康信息，大家對於健康管理方面需求層次更高了，不是去年摸一摸自己腰圍，而是動態監控自己體重的變化，身高體重指數是不是在19—24之間，成年男性的腰圍是不是一般控制在90厘米以下，成年女性是不是一般控制在85厘米以下，剛才進鵬部長講的青少年兒童處於生長發育期，只要符合健康的生長發育曲綫就可以。

