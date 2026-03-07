丁薛祥參加香港團審議提出加快由治及興

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥參加十四屆全國人大四次會議香港代表團審議（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月7日電（記者 盧哲）3月7日上午，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥參加十四屆全國人大四次會議香港代表團審議。丁薛祥提出，要主動對接國家“十五五”規劃；要加快推進由治及興，不斷鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，充分發揮教育、科技、人才優勢，積極培育發展新平台新動能，促進香港長期繁榮穩定。



丁薛祥7日上午分別參加香港代表團、澳門代表團審議。在認真聽取香港、澳門全國人大代表發言後，丁薛祥表示，剛剛過去的“十四五”時期，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我國走過了極不尋常、極不平凡的發展歷程，經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階，“一國兩制”實踐取得一系列突破性進展、標誌性成果。



丁薛祥強調，香港、澳門要主動對接國家“十五五”規劃，更好融入和服務國家發展大局，開創“一國兩制”事業高質量發展新局面，為推進中國式現代化作出更大貢獻。



在香港代表團，丁薛祥提出，要加快推進由治及興，不斷鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，充分發揮教育、科技、人才優勢，積極培育發展新平台新動能，促進香港長期繁榮穩定。在澳門代表團，丁薛祥提出，要扎實推動經濟適度多元發展，深入推進橫琴粵澳深度合作區建設，有效發揮產業集群帶動效應，不斷彰顯“一中心、一平台、一基地”作用。



丁薛祥充分肯定港澳地區全國人大代表工作，希望大家繼續履職盡責、奮發有為，全力支持特區政府、團結社會各界，共同推動港澳繁榮發展邁上新水平。