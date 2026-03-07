人社部：辦群眾可感可及民生實事

人力資源和社會保障部部長王曉萍回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）在今年全國兩會民生主題記者會上，人社部部長王曉萍就加強人社政策和服務供給方面的考慮答記者問。



王曉萍說，隨著高質量發展深入推進，群衆對高品質生活的期盼更加強烈。我們將把群衆的期盼作為人社工作的出發點和落腳點，更加注重提質增效、更加注重普惠公平、更加注重智慧便捷、更加注重均衡可及，努力為群衆提供高品質政策和服務。這裡重點介紹3個方面的考慮：



一是聚焦新就業形態人員權益保障，創新政策供給。春節前夕，習近平總書記親切慰問快遞小哥，要求一定要關心新就業群體，為他們的生活、工作、學習提供好服務。我們將順應新就業形態加快發展的趨勢，創新政策舉措，補齊制度短板。比如，擴大職業傷害保障試點。對外賣騎手等新就業形態人員來講，職業傷害保障是他們最關心的問題之一。近年來我們探索開展職業傷害保障試點，目前在17個試點省份累計參保超過2500萬人，有效發揮了保障功能。今年，試點將進一步擴大到全國範圍。同時，我們將鼓勵支持新就業形態人員參加職工養老保險，推進矛盾糾紛一站式調解，努力為新就業群體織密權益保障“安全網”。



二是順應高質量充分就業新期待，培育新職業新崗位。新職業是創新驅動發展和就業新興領域的“風向標”。“十四五”時期，我們累計發布72個新職業，覆蓋數字經濟、現代服務、智能制造等領域。前段時間，央視播出了《新職業炫季》紀錄片，介紹了人工智能訓練師、無人機駕駛員、健康照護師等8個新職業，受到社會廣泛關注。我們將密切關注發展的新趨勢新機遇，圍繞新質生產力、消費新熱點、民生服務保障等領域，持續加大新職業開發力度。同時，加快制定國家職業標准，完善人才評價體系，加強新職業培訓，拓寬勞動者就業新空間。



三是適應勞動者流動新趨勢，優化就業社保服務。近年來，勞動者流動日益頻繁，對優化公共服務提出新要求。我們將強化改革引領和數據賦能，推動人社服務從“可辦、能辦”向“好辦、易辦”轉變。比如，完善養老保險關系轉移接續服務。群衆異地流動，最怕社保“接不上”。經過努力，目前基本實現轉移接續跨省可以通辦、省內可以無感轉移。下一步將繼續完善轉移接續辦法，優化國家社保公共服務平台，推動社保權益全國“一鍵查詢”，讓群衆“就業流動不用煩，社保關系接著算”。

