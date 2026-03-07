民政部：抓實民生兜底保障三項工作

民政部部長陸治原回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議今日上午10時在梅地亞中心新聞發布廳舉行民生主題記者會。民政部部長陸治原回答記者提問，圍繞“十五五”規劃建議及政府工作報告關於健全社會救助體系、完善重點群體服務保障等要求，介紹兜牢民生底綫的工作舉措與安排。



陸治原表示，做好困難群衆、空巢獨居老人、困境兒童、殘疾人等群體服務保障，是最底綫的民生保障任務，是黨的初心宗旨和社會主義制度優越性的集中體現。近年來，按照黨中央決策部署，我國基本建成分層分類的社會救助體系，全面建立國家基本養老服務制度，建立困境兒童福利保障制度，完善殘疾人社會保障制度和關愛服務體系，我們常態化保障4400多萬城鄉低保對象和特困人員，有5000萬老年人享受各類福利津貼補貼，保障了57萬孤兒和事實無人撫養兒童；殘疾人兩項補貼惠及2800多萬名困難殘疾人和重度殘疾人。可以說，我國困難群衆民生兜底保障網織得非常密實，也兜住了基本民生的底綫，充分體現了黨和政府對困難群衆的關心關懷。下一步，我們將按照“十五五”規劃綱要和政府工作報告的要求，以保基本、兜底綫、防風險、可持續為原則，更好發揮民生兜底保障的“穩定器”、“減壓閥”、“安全網”作用。重點在以下三個方面下功夫。



一是完善制度體系，讓政策更托底。今年將會同有關部門研究制定推動社會救助高質量發展的政策措施，兜好各類困難群衆的基本生活底綫。進一步健全困境兒童福利保障制度體系，完善孤獨症兒童關愛服務措施，推進兒童福利機構“開門辦院”。出台健全失能失智老年人照護體系的政策措施，健全重度殘疾人托養照護服務體系。



二是豐富關愛內容，讓服務更暖心。推動兜底性民生建設從以物質保障為主向兼顧服務救助和精神關愛拓展。研究制定發展服務類社會救助的政策措施，加快完善“物質+服務”的綜合救助模式。對空巢獨居老年人，全面建立探訪關愛制度，及時發現安全風險隱患，幫助解決實際困難問題。對困境兒童，實施提升困境兒童心理健康關愛服務能力的專項行動計劃，為孩子們提供更多的心理輔導、情緒疏導等關愛服務。對精神障礙患者，將完善推進精神衛生福利服務發展的政策措施，深化“精康融合行動”，為他們提供生活技能、社交技能、職業能力訓練等服務，幫助他們更好地融入社會。

