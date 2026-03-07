教育部：四方面強化教育科技人才一體發展

教育部部長懷進鵬出席記者會並答問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）教育部部長懷進鵬在今年兩會的民生記者會上就面向“十五五”如何強化教育科技人才一體發展答記者問。



懷進鵬說，高等教育是我國現代化建設最寶貴的戰略資源，因為它是基礎研究主力軍、人才培養主陣地和重大科技突破的策源地，特別是在支撑科技自立自強和人才自主培養方面承載著重要使命和責任，主要有下面四個方面：



第一，我國高等教育作為國家戰略科技力量的能力顯著增強。我國高等教育取得了顯著成效，綜合實力得到世界高度認可，根據世界綜合比較的數據，我們在計算機科學、工程學、環境科學、數學、物理學等若幹個學科領域處於全球領先。近五年來，我國高校牽頭獲得了75%以上國家自然科學獎和技術發明獎、55%以上的科技進步獎，牽頭發起了深時數字地球、海洋負排放等國際大科學計劃，化學小分子誘導人體細胞重編成、量子計算機構建以及國內首例侵入式腦機接口臨床轉化等重大原創性科研成果均來自高校。同時哲學社會科學和文化藝術持續發展也取得了顯著成效。我們持續加強拔尖人才培養的力度和廣度。一是加大基礎學科人才培養，布局建設290個基礎學科拔尖學生培養基地，14個國家高層次人才培養中心，通過加強“強基”計劃，進一步深化核心課程、核心師資隊伍、核心教材等的建設。二是創建國家學院試點，剛才幾位部長都談到人工智能、生命健康、民生領域的發展，我們圍繞國家戰略，特別是面向人工智能、集成電路、生命科學、新能源、量子科技等前沿領域，探索創新人才自主培養的新機制新模式。比如，在集成電路領域，我們把科技創新和產業創新融合，在人才培養中實施“一生一芯”計劃，就是一個研究生一個芯片設計計劃，使得每個學生在畢業的時候都具備芯片的設計、制造等能力，這對產業實踐和推動創新是有重要基礎的。三是推進國家卓越社科人才培養基地建設，加大哲學社會科學人才特別是經濟、金融、法律等領域的人才培養力度。四是實施基礎學科和交叉學科突破計劃，加強有組織、跨學科的科研攻關，長周期穩定支持一批青年人才開展原創性、顛覆性的科技創新，能够冷板凳坐十年，培育未來支撑科技自立自強的骨幹力量。今年，我們還將啓動國家交叉學科中心建設，通過前沿交叉學科突破，進一步增強原始創新供給和培育新質生產力的能力，打造未來產業發展引擎。



第二，我國高等教育有力支撑了國家經濟社會發展。剛才曉萍同志特別談到關於就業的問題，把大學生就業作為優先事項。大家也清楚，“十四五”期間每年中國有千萬的大學畢業生走向社會，我們一方面通過跟人社部、財政部等多部門，以及地方充分合作，出台了一系列有利於就業的政策和產業經濟社會發展的支撑資源條件。同時大家知道，受過良好高等教育的年輕人，精力充沛、富有創新創造活力，這是我國經濟保持韌性所需要的豐富人才資源優勢，也是中國重要的優勢之一。職業教育為現代產業提供了70%以上新增的高素質高技能人才，有效支撑了我國門類齊全的現代產業體系和巨大市場的需求。特別是我們重點圍繞培育新質生產力，大力探索促進科技創新和產業創新融合發展的新機制。比如說我們積極推進卓越工程師培養，通過產教兩方面雙向奔赴，圍繞國家18個戰略急需領域，招收了2.6萬名工程碩博士，形成了需求導向的工程教育實踐模式，還建設了9家海外卓越工程師學院，發布全球首個工程碩博士教育認證標准，這種模式和機制以及效果已經得到國際上的充分認可。另一方面，加強高校科技成果轉化。在長三角、京津冀、粵港澳大灣區這三大國際科創中心，布局建設高校區域轉移轉化中心，探索科技商學院培養人才，搭建全國高校共管共享的科技成果公共轉化平台，這是我們去年12月份在大灣區發布的公共服務平台，打造永不落幕的科技交易平台。同時我們和地方合作，探索與產業、金融合作機制，共同推進優化國家大學科技園建設，服務區域經濟社會發展。我們也在中西部布局建設高等研究院，希望通過高校的科技力量與重點行業企業合作，因地制宜培育和發展新質生產力。

