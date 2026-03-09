謝寶劍答中評：香港是“十五五”核心支撐者

十四屆全國人大四次會議在京開幕（中評社 海涵攝） 中評社香港3月9日電（記者 郭至君）“十五五”規劃綱要草案涉港部分有不少新的表述，對此，暨南大學經濟學院研究員、特區港澳經濟研究所副所長謝寶劍接受中評社記者採訪表示，香港要主動嵌入國家發展大局，作為核心支撐者參與到中國式現代化的新征程中。



謝寶劍說，從“十四五”的“八大中心”到“十五五”的“十大中心”、“兩大樞紐”、“一個生態圈”的升級，核心釋放了五大信號：戰略定位從“補位拓展”轉向“系統升級”、功能從“超級連絡人”升級為“超級增值人”、融入國家發展從“被動對接”轉向“主動嵌入”、產業結構從“單一依賴”走向“多元硬核”、治理模式從“年度施政”邁向“跨週期戰略統籌”，是香港在“一國兩制”下由治及興、服務中國式現代化的戰略再錨定。



從“八大中心”到“十大中心”、“兩大樞紐”、“一個生態圈”，不是簡單的數量增加，而是戰略定位的系統升級、角色功能的深度轉型、融入大局的全面提速。這釋放的核心信號是：在中國式現代化的新征程中，香港不再是“邊緣參與者”，而是核心支撐者；不再是“單一功能城市”，而是全球樞紐型城市；不再是“被動對接國家戰略”，而是主動嵌入國家發展大局。



謝寶劍表示，對香港而言，這是“由治及興”的戰略機遇，意味著更多的政策支持、更廣的發展空間、更強的產業動能；對國家而言，這是利用香港優勢服務現代化建設的戰略佈局，通過香港的“超級增值”能力，實現“中國所需”與“香港所長”的完美結合。



“十五五”規劃涉港內容首次提出“構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心”，對此，謝寶劍告訴中評社記者，這些部署為香港帶來五大核心意味：傳統優勢從單點升級為生態閉環、角色從“超級連絡人”升級為“全球供應鏈價值中樞”、產業結構破解“空心化”並形成“金融+物流+貿易+服務”協同、深度嵌入國家戰略並強化人民幣國際化與資源配置能力、以制度型開放鞏固全球競爭力，是香港由治及興的關鍵產業抓手與戰略支點。



“‘生態圈’強調交易、倉儲、物流、保險、清算、法律諮詢、ESG認證協同發展。特區政府成立大宗商品策略委員會、提供貿易商半稅優惠，將帶動上下游企業集聚，形成黃金、有色金屬、新能源材料等細分賽道的產業集群，為香港創造大量高技能崗位，緩解產業空心化壓力。”謝寶劍說。

