委員通道：自主創新賦能　贏得競爭主動

全國政協十四屆四次會議第二場“委員通道”在北京人民大會堂舉行，9位全國政協委員接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月9日電（記者 陳思遠）全國政協十四屆四次會議第二場“委員通道”集體採訪3月7日在人民大會堂舉行。王志剛、王小龍、張橋和南存輝、劉爭五位全國政協委員聚焦科技創新與產業升級，以鮮活案例、詳實數據展現了我國在科技領域的突破和發展。



全國政協委員、科學技術部原部長王志剛從科技創新成果與科技創新能力兩個核心維度回顧了“十四五”期間我國科技創新發展的成就。



王志剛指出，“十四五”我國科技創新湧現了一大批優秀成果。高鐵跑出450公里時速。在人工智能領域，具身智能、多模態的人工智能助手都呈現出很多的亮點。這背後是我國在數學、芯片、模型架構、計算能力以及在減速器電機控制系統等方面的科技進步。在量子科技方面，我國在量子通信、量子計算、量子測量等方面都取得了一系列新的成果。在集成電路領域，新能源、新藥創制等方面都湧現出成績和亮點。



他還介紹，我國的國家創新體系在“十四五”更加完善，整體效能得到了更加充分地發揮。科研人員在“十四五”期間不僅規模擴大，更主要的是能力水平的提升，他們不僅能解答好科學問題，攻克技術難關，同時還能提出很多新的科學問題，準確把握科技前沿的方向和重點。此外我國的戰略科技力量布局在“十四五”也有很大提高。國家實驗室、全國重點實驗室、科研院所、研究型大學以及高科技企業，共同形成了從基礎研究、應用基礎研究到技術創新、成果轉化、產業化、工程化完整的科技創新鏈條。



“以機床為代表的工業母機堪稱製造之基。”全國政協委員、寧夏福思泰智能裝備及一工機器人總經理王小龍講述了中國工業母機的自主創新之路。

