港區人大代表：要做好“十五五”規劃對接

多名港區全國人大代表會見記者並接受採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月9日電（中評社 陳思遠）7日上午，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥參加十四屆全國人大四次會議香港代表團審議。多名港區全國人大代表中午在北京會見記者並表示，香港要做好“十五五”規劃對接，堅持完善行政主導，帶頭維護行政長官和特區政府，並在國家安全議題上要旗幟鮮明、立場堅定。



港區全國人大代表團團長馬逢國介紹，丁薛祥副總理認真聽取審議並發表講話，會上有6位港區人大代表作發言，分別就完善選舉制度、鞏固香港金融中心地位、建設國際醫療樞紐、高水平對外開放及人才培育等提出建議。



馬逢國引述丁薛祥副總理的講話指出，2025年國家取得的成績來之不易，發展成果可圈可點，經濟總量穩步提升。他特別提到，丁副總理以“風景這邊獨好”形容中國在相關領域的出色表現。丁副總理亦肯定香港過去一年的工作，第八屆立法會換屆選舉順利完成，經濟發展方面實現新突破，香港在融入和服務國家發展大局的過程中亦展現出更加積極主動的姿態。丁副總理指出，香港過去一年的成就是“十四五”規劃成效的縮影。展望2026年，既是“十五五”開局之年，也是香港邁向由治及興的關鍵一年。



馬逢國說，在香港如何融入和服務國家發展大局，自身更好發展方面，丁薛祥提到五點看法：第一，香港要做好國家“十五五”規劃的對接，並做好香港自身的規劃；第二，堅持並完善行政主導，維護行政長官及特區政府的權威，支持特區政府依法施政，不斷提升治理效能；第三，堅持維護國家安全、香港社會穩定，大是大非面前要旗幟鮮明、立場堅定、行動有力；第四，扎實推進經濟高質量發展，支持特區政府妥善謀劃一批重大項目，為經濟高質量發展增添動力；第五，進一步傳承愛國愛港精神，加強愛國主義的教育，壯大愛國愛港的力量。

