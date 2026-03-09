冼漢迪答中評：香港AI發展與內地優勢互補

全國人大代表、中手游聯合創始人冼漢迪接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月9日電（記者 陳思遠）全國人大代表、中手游聯合創始人冼漢迪7日接受中評社採訪時表示，中國機器人的發展已處於世界領先水平，香港也正以算力、資金、人才優勢及大灣區融合為抓手，加快構建人工智能創新生態，與內地形成互補，2026年人工智能的發展值得期待。



談及中國機器人的發展，冼漢迪指出，在國家“人工智能＋”的政策推動下，中國機器人近兩年發展迅猛，從春晚驚艶全球的表演機器人，到醫療手術機器人、工業製造機器人，都位於全球領先水平。



他指出，中國機器人產業具備獨特優勢。除了底層的人工智能的優勢外，算力、電力、算法都有中國式的創新。此外，完備的製造業上下游生態，帶來顯著成本優勢，產品表現亮眼。他認為，機器人未來將在民生、家庭、智慧城市等領域迎來更多落地應用。



關於香港人工智能的發展，冼漢迪表示，香港已圍繞算力、大模型、數據、資金、人才全面布局。算力方面，香港兩年前就已建成3000P（Petaflops）超算中心，並還在規劃新建超算設施；大模型與數據領域，香港積極推進本土大模型研發，同時依托聯通世界的數據優勢，與內地有互補性。



冼漢迪介紹，為推動人工智能生態圈的發展，香港政府撥款三十億元推行為期三年的人工智能資助計劃，以資助本地院校、研發機構、政府部門及企業等善用數碼港人工智能超算中心所提供的算力，同時吸引海內外人工智能專家、企業及研發項目落戶香港。他也深度參與到這個計劃中，目前已討論審批了30個項目，聚焦高成功率、高潛力方向，助力AI技術轉化。



他指出，香港在人工智能方面有應用場景，如金融業、生命科技智能化、智慧城市等。同時，可依托粵港澳大灣區優勢，借力港深創科園等平台，實現人流、物流、信息流、資金流高效融通，深化與內地在生命科技等領域的數據與技術合作。



冼漢迪提到，政府工作報告中，“人工智能＋”被置於重要位置，他認為，在政府支持與民間共同努力下，香港AI的發展在2026年值得期待。