聯合國：中東軍事衝突或引發三個“連鎖反應”

中評社北京3月7日電／聯合國分管人道主義事務的副秘書長兼緊急救援協調員弗萊徹6日警告說，中東地區人道主義危機正在迅速升級，該地區當前的軍事衝突可能引發三個“連鎖反應”。



新華社報導，弗萊徹在當天的新聞發佈會上表示，中東地區正面臨極其嚴重的人道主義危機，其後果對挑起衝突的人來說“已經失控”。他表示，據聯合國難民署報告，該地區已有數十萬人流離失所。聯合國兒童基金會報告說，自局勢升級以來，已有超過190名兒童喪生。據伊朗報告，戰爭已造成超過1000人死亡，超過100處民用設施遭到破壞。此外，黎巴嫩已有超過100人喪生，數百人受傷，約10萬人在數百個避難所尋求庇護。



弗萊徹表示，除對周邊國家的影響外，這場危機可能產生三個連鎖反應。首先，戰爭不會局限於國界之內，它會破壞市場、供應鏈和食品價格。其次，發生在剛果（金）、蘇丹、南蘇丹、烏克蘭等地的衝突並未結束，但這些衝突將更加不受關注。第三，隨著衝突蔓延，國際體系進一步分裂。國際法和人道主義原則再次遭到破壞。他呼籲各方緩和局勢，立即停止敵對行動，並根據《聯合國憲章》開展真正的對話和談判。



弗萊徹還說，聯合國人道機構已經全面動員以應對此次危機，包括提前部署物資、尋找替代供應路線，以及準備快速融資方案等。聯合國人道機構與整個地區的團隊保持密切聯繫。他已與伊朗常駐聯合國代表通話，重申聯合國隨時準備向需要人道主義援助的平民提供幫助。