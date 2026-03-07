國際油價飆升　市場擔憂美國經濟陷滯脹

中評社北京3月7日電／由於國際油價大幅上漲推升通脹預期，就業市場疲弱加劇對美國經濟前景的憂慮，市場擔憂美國經濟或將陷入滯脹。



新華社報導，國際原油期貨價格6日繼續大幅上漲，通脹回升前景引發廣泛擔憂。截至當天收盤，紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格上漲9.89美元，收于每桶90.90美元，漲幅為12.21%；5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲7.28美元，收于每桶92.69美元，漲幅為8.52%。其中，4月交貨的輕質原油期貨價格在本周已累積上漲35.63%，為1983年推出原油期貨交易以來最大單周漲幅。



美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院金融係榮譽教授傑里米·西格爾表示，如果中東衝突本周末不能有所進展，油價在下周可能達到每桶100美元。



同時，美國勞工部6日早間公佈的數據顯示，2月份美國非農就業崗位減少9.2萬個，而市場預期為增加6萬個。1月美國新增非農就業崗位數量從13萬個修訂為12.6萬個，去年12月非農就業崗位數量從增加4.8萬個修訂為減少1.7萬個。同時，美國2月份失業率從前月的4.3%升至4.4%。



美國舊金山聯儲銀行行長瑪麗·戴莉當日表示，市場對美國就業市場企穩的期望可能過高。美國通脹數據高於目標水平，油價也在上漲，美聯儲兼顧通脹和就業的目標面臨風險。



摩根大通財富管理部投資策略主管愛麗絲·奧森博6日說，中東衝突導致美國油價上漲、關稅不確定性再次出現，這些因素與複雜的就業市場情況相互交織，為美聯儲營造了“棘手的滯脹風險背景”。



高盛首席經濟學家揚·哈丘斯也認為，2月份就業數據弱于預期是美國經濟可能進入滯脹的一個跡象。



美國亞特蘭大聯儲銀行GDPNow模型6日更新的信息顯示，美國一季度國內生產總值（GDP）增速預計為2.1%，顯著低於前一日的3.2%。