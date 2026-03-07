謝龍介與柯文哲合體　確立台南共同輔選模式

中評社台北3月7日電／台灣民眾黨柯文哲7日上午9點多到新營區濟安宮拜廟，同時到附近第1公有零售市場掃街，為民眾黨第1選區台南市議員參選人陳詩薇拉票，全程參與的謝龍介首度鬆口“藍白共推陳詩薇”，強調確立藍白在台南市共同輔選模式，民眾黨台南市黨部主委顏耀星認為，藍白合細節仍需等國民黨台南市議員提名公告後才算數。



中時新聞網報導，“柯P來了！”新營第1市場7日湧入大批民眾黨支持者，許多有意代表民眾黨出征的議員參選人都到場，現場不乏粉絲要求握手、擁抱與簽名，展現柯在南台灣的高人氣。



民眾黨幹部帶隊，柯文哲一群人先到濟安宮參拜保生大帝，再進入菜市場與民眾一一握手，為陳詩薇拉票。



謝龍介7日在新營與柯文哲會面，共同為陳詩薇站台，確立藍白在台南市合作模式將是共同輔選。謝龍介表示，國民黨願為民眾黨爭取議員席次，創造白營在台南市至少3到5席空間，未來可在台南市議會成立黨團。



台南市第1選區議員應選5席，現任3席民進黨議員皆尋求連任，無黨籍占1席，國民黨評估在此選區有2席空間，至今卻僅蔡育輝表態參選連任，找不到其餘人選，蔡多次喊話國民黨可支持陳詩薇爭取該選區的婦女保障名額席次。



謝7日當場鬆口藍白共推陳詩薇，更向選民喊話推薦陳不僅深具學識，還在基層奮鬥過，盼選民給她1次機會。



國民黨台南市議員提名分2梯次公告，首波10日宣布，第2波為第1、4、5、7選區（大新營區、山區、大南科區與永康區）預計月底才會召開委員會底定人選。謝龍介7日透露，第1選區除蔡育輝外，女將傾向支持民眾黨的陳詩薇。



顏耀星表示，雖感受到國民黨釋放善意，實際做法要觀察藍營席次正式公布，否則都有變數。