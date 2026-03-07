花蓮縣長選戰將開打　鄭麗文：必須團結一致

中評社台北3月7日電／年底花蓮縣長選戰逐漸升溫，外界關注，目前傳出有意角逐縣長者多為藍軍出身。國民黨主席鄭麗文今出席花蓮縣黨部新春團拜時表示，這次投入花蓮縣長選舉的許多人都曾有藍營背景，這也顯示國民黨長年在地方培養出許多優秀人才，她相信花蓮縣民眼睛是雪亮的，最終會做出最適合花蓮發展的選擇。



下屆花蓮縣長選戰，無黨籍的縣議員魏嘉賢已經宣布參選，另外議長張峻預計下周宣布，黨籍前市長葉耀輝也不放棄，國民黨則是提名吉安鄉長游淑貞參選，魏、張都曾是國民黨籍，已退出國民黨。



中時新聞網報導，因年底選戰可能多人參戰，鄭麗文大力推薦游淑貞從政已逾20年，從最基層的鄉民代表做起，歷經縣議員，再到吉安鄉長，一步一腳印累積行政與民意經驗，是經過完整歷練的地方政治人物。



鄭麗文指出，近期國民黨在各地提名優秀人選參選，只要形象良好、實力堅強，往往在提名後就會遭到民進黨及其網路側翼攻擊與抹黑。她認為，這樣的負面選舉文化只會讓社會更加撕裂，也讓政治環境變得混亂。



鄭麗文也提到，年底花蓮縣長選舉可能出現多位都是藍軍出身的人，但她表示國民黨一路走來，真的栽培了非常多的人才，相信花蓮縣民的眼睛是雪亮的，最終會選出最適合帶領花蓮發展的人選。



鄭麗文呼籲，面對年底九合一選舉，國民黨上下必須團結一致，不僅全力支持游淑貞參選縣長，也要讓縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等基層民代全力拚選戰，爭取佳績。