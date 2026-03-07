台北市長綠營人選未定　王世堅再點名鄭麗君

中評社台北3月7日電／民進黨台北市長人選至今未定，綠委王世堅被外界認為是最佳人選，他則推薦“行政院副院長”鄭麗君、民進黨祕書長徐國勇等人出戰，今天他陪同民進黨台北市松山信義擬參選人呂瀅瀅車掃，再次強調完全沒有參選意圖，只會去輔選；而完成登記的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，今天也陪民進黨台北市中山大同擬參選人林子揚拜票，他表示，絕對尊重黨中央最後的決定，大家一定全力以赴，希望可以一起合作。



中時新聞網報導，王世堅一到場，就受到民眾熱烈歡迎，而現在外界也認為他是綠母雞，不過由於民進黨台北市長尚未有人選，這一戰是否有意願加入，還是會有新人參選？王世堅表示，他一定是加入“扶君計劃”，因為他最早推薦鄭麗君，這一年半年來，鄭麗君以副院長身分列席中常會，每周三都會討論很多事項，須“行政院”改善解決的都是由鄭麗君受命，8個字形容鄭麗君，“學養俱佳，才德兼備”，不但個人修養，工作崗位表現也非常好。



王世堅指出，鄭麗君的能力不只這些，如果走上選舉，一定會有很好的表現，基本上鄭麗君的性格溫和婉約，待人接物都得到民眾的尊重，她也知道民主社會要聽取各層面聲音，所以她一定會以柔軟身段來參與這次選舉，他非常推崇她，當然還有民進黨祕書長徐國勇、民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄、民進黨前祕書長林右昌、前綠委高嘉瑜、綠委吳思瑤都非常適合，所以他只會去幫他們，個人完全沒有參選的意圖。



針對媒體報導鄭麗君參選的機會越來越大，似乎只差她先生點頭，王世堅說，“對，應該是這樣”，所以我們大家都樂觀其成，鄭麗君代表民進黨參選是合乎情理且意料之中的事情，馬上就可以看到一場很精彩的首都市長大作戰，由才貌雙全的鄭麗君，對上英明神武的蔣萬安。



吳怡農表示，絕對尊重黨中央最後的決定，他沒有參與黨中央選對會的各種討論，也沒有辦法預測或分享大家的考量，但麗君還有很多黨內人士其實非常優秀，而且經驗豐富，不管最後黨內決定是什麼，大家一定全力以赴，希望可以一起合作，讓台北往前進、更進步、更國際化。