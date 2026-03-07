鄭麗文：台海不能變成戰場　兩岸共享和平紅利

中評社台北3月7日電／國民黨台東縣黨部主委、台東縣議長吳秀華去年獲黨中央提名參選台東縣長，黨主席鄭麗文今日出席台東縣黨部新春團拜，除與黨部同仁相見歡外，也呼籲黨內團結力挺，並稱讚吳秀華“秀外慧中、腳踏實地”；此外，鄭麗文再次強調兩岸應維持和平，享受“和平紅利”。



中時新聞網報導，鄭麗文就任黨主席後首次赴台東，今下午在前台東縣長吳俊立、縣黨部主席兼縣議長吳秀華等人陪同下步入新春團拜會場，現場座無虛席、旗海飄揚。



鄭麗文帶領全體同仁互道拜年後，由吳秀華率先上台致詞。吳秀華指出，因應選舉，台東縣黨部將提前啟動提名作業，鄉鎮市長與議員提名預計3月底展開，並期望5月推出最佳人選，“我保證一定會帶領全體議員、鄉鎮長、村里長、代表一起 努力贏得今年年底的勝選”。



隨後鄭麗文致詞表示，今年又是大選年，吳秀華不僅是台東縣議會議長，在國民黨最辛苦的時候接下縣黨部主委重任，如今更披上戰袍投入縣長選戰，展現為黨奉獻、一馬當先為台東服務的決心，黨中央將成為她最堅實的後盾，延續國民黨在台東執政的成果。



鄭麗文也提到，明天就是婦女節，黨內多位縣市首長、參選者都是女性，“這是一個女力崛起的時代”，因此交給女性治理令人放心。她特別稱讚吳秀華秀外慧中、腳踏實地，不是衹有選舉時才出現，呼籲黨員團結支持。



話鋒一轉，鄭麗文強調“兩岸不要打仗，台灣不要變成下一個烏克蘭”，台海不能變成戰場；若兩岸交流和平和緩，觀光客回流、農產品順利外銷，經濟得以繁榮，共享和平紅利。