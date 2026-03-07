柯文哲揭2024藍白合破局原因

中評社台北3月7日電／民眾黨前主席柯文哲今日在高雄受訪時談及未來藍白合作與2024“總統”大選“藍白合”破局原因。他表示，未來若民眾黨與國民黨有合作空間，將由民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文協商建立一套合作機制，包括共同政見與中央、地方層級分工。他也直言，2024年藍白合之所以失敗，“很大理由就是根本沒有規則”。



中時新聞網報導，被問到高雄市議員選舉是否會出現藍白合，柯文哲表示，議員選舉本來就是多席次制度，“其實沒有什麼藍白合問題”。民眾黨的原則是每個選區最多提名一人，屬於比較保守的選舉策略，除了少數特殊選區，例如新竹東區因為原本就有兩名現任議員，才可能有不同安排，其餘多半是“一個選區一個”，選區集中，也比較不會和國民黨產生衝突。



至於2026年高雄市長選舉是否有藍白合作空間，柯文哲說，如果民眾黨有自己的候選人，當然會支持自己的人選；如果沒有，則會由民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文討論一套合作機制。現在黃國昌也開始強調要按照SOP進行，如合作前一定要有共同政見，並且把中央與地方層級的合作模式分開討論。



柯文哲也回顧2024年“總統”大選藍白合破局的經過，直言“很大理由就是根本沒有規則”，當時民調討論出現“讓3%、讓6%”的情況，他反問“怎麼會這樣”。他認為，若台灣未來真的要建立聯合政府制度，就應該建立一套標準作業程序。



不過，柯文哲認為，台灣其實不需要自己重新發明制度，可以參考其他民主國家的經驗，例如日本政黨合作模式。他舉例說，日本自由民主黨與公明黨長期合作，或是自民黨與日本維新會之間的合作，都會有清楚的政黨協議書與制度安排。



柯文哲指出，台灣民主化衹有30多年，不可能一下子就和民主發展百年的國家一樣厲害，但每一次選舉都應該讓制度往前進一步。如果民眾黨未來與國民黨合作，也應該簽訂政黨協議書，中央與地方層面都要有清楚規則，“我不敢說一次就一百分，但至少可以參考其他國家的經驗，一步一步做起來。”



另外，媒體問及今天柯文哲前往台南是否幫國民黨“立委”、台南市長參選人謝龍介助選？柯文哲澄清，自己並不是去替謝龍介站台，而是因為民眾黨在新營提名市議員候選人陳詩薇，主要是為了拉抬自家候選人。他笑說，“謝龍介如果要跑來支持她，只能說謝謝。”