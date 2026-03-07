中評現場：14位全國政協委員發言談發展

全國政協十四屆四次會議7日下午在人民大會堂舉行第二次全體會議（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月8日電（記者 盧哲）全國政協十四屆四次會議7日下午在人民大會堂舉行第二次全體會議。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席會議。14位政協委員作大會發言，從各自不同的角度暢談“發展”。



國務委員兼國務院秘書長吳政隆，以及中共中央、國務院有關部門負責同志應邀到會聽取發言。



劉家義委員發言說，中共二十屆四中全會擘畫了“十五五”時期我國經濟社會發展的宏偉藍圖，要進一步深化改革，激發發展活力；堅持創新驅動，增強發展動力；強化系統觀念，增強改革系統性、整體性、協同性；保障改善民生，讓發展成果更多更公平惠及全體人民。



霍金花委員代表民盟中央發言說，自主可控的底層技術是國家安全穩定與持續創新能力的保障，要加快建設製造強國，支持多路徑技術創新，持續加大底層技術研發力度、投入力度，發揮產業化應用促進作用，產出更多原創性成果。



黃群慧委員發言建議，把因地制宜發展新質生產力擺在更加突出的戰略位置，加大對基礎研發的持續穩定支持力度，按照產業特點分類施策，強化企業創新主體地位，堅持投資於物和投資於人緊密結合，加快培育新動能、塑造新優勢。