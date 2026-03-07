現場觀察：五部長談民生　這些信號需關注

十四屆全國人大四次會議3月7日上午在梅地亞中心舉行民生主題記者會（中評社 海涵攝） 中評社北京3月8日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議3月7日上午在梅地亞中心舉行民生主題記者會。教育部部長懷進鵬、民政部部長陸治原、人力資源和社會保障部部長王曉萍、文化和旅遊部部長孫業禮、國家衛生健康委員會主任雷海潮，就教育、養老、就業、文旅、衛生健康等熱點問題回應社會關切，釋放出一系列事關百姓日常生活的重要政策信號。



信號一：教育強國建設由“普惠”邁向“優質”



教育是民生之基，此次記者會釋放出擴優提質、公平兜底、強師護校的鮮明導向。



教育部部長懷進鵬用一組組翔實數據，勾勒出中國教育的堅實底座：學前毛入園率超中高收入國家平均水平，義務教育優質均衡縣占比近20%，高中階段毛入學率達92%，高等教育毛入學率翻番……這標誌著中國正舉辦著世界最大規模且有質量的教育。



懷進鵬介紹，未來將重點實施基礎教育重大工程，一方面擴大公辦園學位、推進縣中振興，保障隨遷子女、留守兒童、殘疾兒童等群體平等受教育權，另一方面優化教育資源配置，應對學齡人口變化，擴大“銀齡計劃”實施範圍，辦好鄉村寄宿制學校。同時，將強化教師隊伍建設，實施教師發展行動計劃，更將開展校園安全專項行動，重拳整治違規辦學、校園欺凌，深入治理校園餐、教輔征訂等民生小事，讓教育公平與質量提升落到實處，還將通過落實“每天體育2小時”、打造“班超”“校超”等舉措，促進學生全面發展。



這些舉措預示著，未來五年，我國教育政策將更加精細化、個性化，力求在解決“上好學”問題上取得實質性突破。