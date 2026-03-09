葉海波：“十五五”為香港注入強大動力

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥參加十四屆全國人大四次會議香港代表團審議（中評社圖片） 中評社香港3月10日電（記者 郭至君）今年是“十五五”開局之年，深圳大學法學院、港澳基本法研究中心副主任葉海波日前就政府工作報告涉港部分和正在全國人大審查中的“十五五”規劃綱要草案涉港專章相關內容對中評社記者予以解讀，他表示，在新起點上，香港不再是國家戰略的“跟隨者”，而是“國家所需、香港所長”的積極對接者與關鍵貢獻者。



葉海波說，相較於2025年政府工作報告中強調“維護憲法和基本法確定的特別行政區憲製秩序”這一規範性、防禦性的維度，2026年報告將其凝練並升華為“提升港澳依法治理效能”，這無疑是在鞏固憲製根基的前提下，提出的功能性、建設性新要求。這一表述的演變，是基於對香港已完成“由亂到治”並邁向“由治及興”新階段的科學判斷，標誌著中央對特別行政區的治理期待，從確保秩序穩定向追求治理效能與良政善治的範式深化，並最終落腳於促進經濟發展、改善社會民生。



葉海波表示，政府工作報告與“十五五”規劃綱要草案的涉港澳表述保持高度一致，表明“提升港澳依法治理效能”是推進“國家治理體系和治理能力現代化”總目標在港澳地區的具體體現，是香港“更好融入和服務國家發展大局”的能力基礎。另一方面，這也表明香港特別行政區治理必須全面貫徹法治思維、發揮製度優勢。在中央與特區關係層面，要求中央對香港全面管治權與特別行政區依法享有的高度自治權有機結合；在特區內部治理層面，則要求香港特別行政區在行政主導體製下，構建權責清晰、運轉高效的治理體系。



葉海波指出，“十五五”規劃與2026年政府工作報告在港澳部分均強調支持港澳“更好融入和服務國家發展大局”。相較於以往“更好融入國家發展大局”的表述，新增“服務”二字，標誌著中央對香港的期待從“融入”升級為“融入和服務”，其核心邏輯是推動“雙向賦能”：一方面，國家為香港提供強大支撐與廣闊舞台；另一方面，香港則以獨特優勢主動貢獻力量、反哺國家高質量發展，從而實現“國家所需”與“香港所長”的深度對接與相互促進。



葉海波告訴中評社記者，這一變化是基於香港邁向“由治及興”新階段後，中央對香港發展定位的深刻認識和再定向。單純的“融入”已不足以釋放潛力，特別是在粵港澳大灣區建設持續推進的背景下香港以高效治理、獨特優勢主動參與國家現代化進程，實現自身繁榮與國家強盛的同步躍升，形成“立足香港、服務國家、面向世界”的發展格局。同時，這一變化也是國家在應對日益複雜嚴峻的國際環境時的戰略部署。在國際環境不確定性增加、地緣風險上升的背景下，通過強化港澳的“超級聯繫人”和“超級增值人”角色，依托其高度國際化的市場體系和專業服務，為國家構建新發展格局、增強國內國際雙循環的韌性與活力提供重要支撐。

