國家衛健委主任雷海潮（中評社 海涵攝） 中評社北京3月8日電（記者 海涵）在3月7日舉行的2026全國兩會民生主題記者會現場，國家衛健委主任雷海潮再度聊起健康體重管理，輕鬆話題引來一片會心笑聲，也把“國家式健康提醒”說得接地氣、好落實。



去年全國兩會記者會上，雷海潮曾用7分鐘時間談體重管理，“國家喊你來減肥”登上全網熱搜。兩會“健康體重”倡議一出，全社會迅速響應。



雷海潮昨日在記者會上介紹，全國5500多所醫療衛生機構開設了健康體重管理門診，為想控制好、保持好自己健康體重的群眾提供專業化的指導和幫助；很多地方積極營造支持性環境，便於大家進行健康體重管理，比如不少城市延長了健康步道，便於大家強身健體；一些食堂對食物的熱量進行了標注標識，提醒大家要營養合理，不要攝入過高的熱量。這些舉措給群眾送上專業“體重管家”服務，讓管住嘴、邁開腿更省心。



更有意思的是，雷海潮特別點贊文旅部部長：“有些業禮部長管理範圍內的賓館和酒店給大家配置了體重秤，為出差旅行人員能夠動態監控好自己的體重提供了一個良好的條件。我們引導幾大旅遊平台，對增加了體重秤配置的賓館房間進行了標注，便於大家在出行的時候選擇。”話音剛落，台下笑聲四起，文旅部部長孫業禮也笑著點頭致意。為幫助大家管理好體重，國家的考量可謂細致周到。



“每個居民都是自己健康的第一責任人。”雷海潮強調，今年群眾對健康管理的需求已“升級”——從去年的“摸一摸腰圍”，變成了如今的“動態監控體重變化”。他帶來了更精準的健康標尺：成年人BMI建議控制在19—24之間，老年人群可放寬至27以內；成年男性腰圍一般不超過90厘米，女性不超過85厘米。“青少年兒童只要符合健康生長曲線就好。”雷海潮特別提醒，體重管理的核心是科學健康，而非盲目減重。



從一句倡議到遍地落地，從模糊提醒到精準標準，兩會現場的笑聲里，是全民健康意識的提升，更是國家把民生健康落到細處的溫暖用心。