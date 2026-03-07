社評：十五五規劃涉台篇章釋放三大信號

“十五五”規劃綱要草案提請全國人大會議審查（中評社資料圖） 中評社北京3月8日電／全國兩會在京舉行，正在全國人大會議審查中的“十五五”規劃綱要草案涉台內容引發關注。綱要草案對台工作部分以500餘字專章，科學統籌祖國統一和民族復興的關係，準確把握統一的歷史方位和步驟進程，既堅守了國家主權與領土完整的底線，又擘畫了兩岸融合發展的新圖景，將新時代黨解決台灣問題總體方略具象化為階段性行動藍圖，清晰引領兩岸關係未來走向。



我們認為，綱要草案對台專章內容彰顯了對台方針政策的戰略連續性和策略靈活性，釋放了三大核心信號：



第一，底線思維與主動作為相統一，彰顯維護台海和平穩定的堅定決心。



十五五規劃涉台內容開宗明義強調“堅持一個中國原則和九二共識”“堅決打擊台獨勢力，反對外部勢力干涉”，這一表述並非簡單的政策重申，而是基於台海現實的戰略定調。其中最具標誌性的變化，便是對“台獨”分裂勢力的措辭，從“十四五”時期的“遏制”升級為“打擊”。這兩字之差絕非單純的文字調整，而是對當前台海複雜嚴峻局勢的精準回應。



當前，台海局勢複雜嚴峻的態勢持續凸顯，“台獨”分裂勢力不斷謀“獨”挑釁，外部勢力出於遏制中國發展的目的，頻繁在台海問題上製造事端，試圖將台灣作為遏華棋子，二者勾連互動成為破壞台海和平穩定的最大威脅。在此背景下，措辭從“遏制”到打擊的升級，本質是“被動防禦”與“主動出擊”的戰略區別，意味著對台工作從“被動應對風險、遏制分裂勢頭”轉向“主動清除隱患、實施精準懲戒”，彰顯出中央牢牢掌握兩岸關係主導權、主動權的戰略自信與務實擔當。



規劃中明確提出“牢牢把握兩岸關係主導權主動權”，這份戰略自信，正是“打擊”二字背後最堅實的底氣。這份底氣，源於大陸綜合國力的持續提升，源於國際社會一中格局的不斷穩固，更源於兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同願望。我們應該看到，堅守底線思維的背後，是更為積極的主動作為。打擊“台獨”、反對干涉，最終目的是維護台海和平穩定，為兩岸各領域交流合作掃清障礙、創造良好環境。



這其中蘊含著深刻的辯證思維：唯有堅決抵禦破壞和平的消極因素，才能守護兩岸同胞共同的發展家園；唯有牢牢掌握兩岸關係發展的主導權，才能避免台海形勢滑向險境。從實踐來看，近年來大陸在堅決反“獨”反干涉的同時，始終保持兩岸交流合作的門戶開放，正是這種底線思維與主動作為相統一的生動體現，而“十五五”規劃則將這一實踐經驗上升為國家戰略層面的制度化安排。

