十五五規劃綱要草案：加快北部都會區建設

中評社北京3月8日電（記者 林艷）今年是“十五五”開局之年，香港特區政府也將制定香港首個五年規劃，正在全國人大審查中的“十五五”規劃綱要草案涉港專章也格外備受關注。綱要草案特別強調，支持港澳鞏固提升競爭優勢，更好融入和服務國家發展大局。其中，加快北部都會區建設也首次被寫入國家規劃文件。



“十五五”規劃綱要草案涉及港澳的內容納入第十七篇《堅持和完善“一國兩制” 推進祖國統一》，第十七篇第五十九章《促進香港、澳門長期繁榮穩定》分兩節提出規劃建議。以下是涉港澳專章全文：



堅定不移貫徹一國兩制，港人治港、澳人治澳、高度自治方針，落實愛國者治港、愛國者治澳原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展，發揮港澳背靠祖國聯通世界獨特優勢和重要作用。



第一節，支持港澳鞏固提升競爭優勢



支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心功能，構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心。支持香港建設國際創新科技中心，深化國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心建設，加快北部都會區建設。



第二節，支持港澳更好融入和服務國家發展大局



“十五五”規劃綱要草案提到，加強港澳與內地經貿、科技、人文等合作，完善便利港澳居民在內地發展和生活政策措施。有序推進與內地金融市場互聯互通，深化與內地產學研創新協同。深化粵港澳合作，持續推動重點領域合作實現突破，促進港口、機場和軌道交通協同發展，建設廣州至珠海（澳門）高鐵，推進港深西部鐵路前期工作。健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制，支持港澳深度參與高質量共建“一帶一路”，發揮專業服務優勢協助企業“走出去”。發揮港澳在中西文明交流互鑒中的重要窗口作用。