十五五規劃綱要草案：打擊台獨推進統一

中評社北京3月8日電（記者 林艷）今年是“十五五”開局之年，正在全國人大會議審查中的十五五規劃綱要草案備受關注。根據大會公布的草案文件顯示，綱要草案涉台篇章強調，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。同時，也強調堅決打擊“台獨”分裂勢力，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權主動權。



根據大會發給採訪媒體的文件，“十五五規劃綱要草案”文件多達十八篇、六十二章、135頁。台灣議題被擺在第十七篇當中的第六十章“推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業”。



第六十章全文為，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。分為兩節，前言提到堅持一個中國原則和“九二共識”，深入貫徹“新時代黨解決台灣問題的總體方略”，堅決打擊“台獨”分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園。



第一節指出，推動兩岸經濟合作。持續出台實施惠及台胞台企的政策措施，引導台胞台企積極融入和服務構建新發展格局，支持台企紮根大陸發展，參與國家區域發展戰略和共建“一帶一路”，加強產業合作，打造兩岸共同市場。支持福建高質量建設兩岸融合發展示範區，推進平潭、昆山、東莞等兩岸合作重點平台和海峽兩岸產業合作區建設。支持建設多層次兩岸金融市場，鼓勵符合條件的台資企業在大陸上市。



第二節則提到，深化兩岸交流。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，擴大兩岸人員往來，推動兩岸交流交往交融。深化兩岸教育、醫療等領域合作和社會保障、公共資源分享。促進兩岸文化交流，共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同。加強青年、基層等方面交流，持續為台灣青年來大陸追夢築夢圓夢創造更好條件。落實台灣同胞享受同等待遇政策，為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件。團結廣大台灣同胞，共創中華民族綿長福祉。