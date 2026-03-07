齟齬升級　匈牙利扣押烏克蘭運鈔車

中評社北京3月7日電／匈牙利稅務部門6日表示，匈牙利反恐部隊日前以涉嫌洗錢為由，攔截了烏克蘭一家國有銀行的兩輛運鈔車，扣押7名烏克蘭公民。烏外交部當天召見匈牙利駐烏克蘭臨時代辦，7人隨後獲釋。不過，烏克蘭央行行長說，匈方並未歸還所扣押資產。



匈牙利查“洗錢”



新華社報導，匈牙利國家稅務與海關管理局6日在聲明中證實，匈方5日攔截兩輛武裝運鈔車，扣押了7名烏克蘭公民，其中包括一名烏情報部門前官員。運鈔車當時正將4000萬美元、3500萬歐元和9公斤黃金從奧地利運往烏克蘭。稅務部門正與反恐部隊合作，以涉嫌洗錢為由對上述7人展開刑事調查。



匈牙利政府在社交媒體發布的視頻顯示，在一處加油站，匈方反恐人員突然跳下車，截停這兩輛運鈔車，持槍對准擋風玻璃，給車內人員銬上手銬，令其面朝下趴在地上。



事發後，烏克蘭外交部長安德烈·瑟比加在社交媒體X上發文說，7人均為烏克蘭國家儲蓄銀行員工，匈方舉動是“劫持人質和搶錢”，是“國家恐怖主義和敲詐勒索”。烏方要求匈方立即放人。



烏克蘭外交部6日召見匈牙利駐烏克蘭臨時代辦並發表聲明強調，烏方保留對匈方“非法”行為採取制裁及其他限制性措施的權利。



匈牙利政府發言人佐爾坦·科瓦奇說，7名烏克蘭公民將被驅逐出境，但沒有提及如何處置所扣押資產。



瑟比加6日晚些時候在社交媒體證實，上述7人已獲釋，他們目前安全並已進入烏克蘭境內。烏克蘭央行行長同一天說，烏方正設法追回被扣押資產。

