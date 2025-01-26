且十：世界重回“叢林”時代給中國統一啟示

多個美軍在中東的基地遭伊朗襲擊。 中評社香港3月8日電（作者 且十）美以軍事打擊伊朗，民進黨當局及一眾“台獨”分裂分子“緊張而又喜悅的心情”掩飾不住，好笑言論紛紛出籠。



美以打伊朗，綠營一廂情願



賴清德的第一任“經濟部長”郭智輝表示，這種“精準斬首”的能力與意志，對所有威權體制的集權決策結構產生深遠的心理震懾；迫使中國（大陸）轉向維護中東能源供應線與“一帶一路”西段穩定，“結構性稀釋北京在第一島鏈的軍事壓迫能力”。



台軍方學者蘇紫雲的觀點比郭智輝還要樂觀。他認為，隨著哈梅內伊的身亡，如果伊朗政權更迭，意味“中東秩序重組”，美軍“戰略自由度”回升，將可在“印太”投入更多資源壓制中國，把主戰場完全拉回“印太”對北京形成“結構性壓力”。



蘇紫雲分析，特朗普的戰略三原則是：降低次要戰場降成本、提高盟友的防衛能力，集中力量對付主要對手中國。中東在這個框架裡不是終點，只是“必須處理乾淨的側翼”，伊朗遭拔除後，北京在中東沒有可用的“戰略杠杆國”，此時中國（大陸）內心或藏著“最深的恐懼”。



綠營媒體大佬鄒景雯壓抑不住內心的興奮，撰文宣稱“這場行動不僅是為了重塑中東，更是特朗普政府在談判前夕，對北京發動的一場戰略沒收”，徹底宣告北京長期經營的“籌碼外交”已在絕對武力的衝擊下化為烏有。特朗普選擇在訪華前夕“掀桌子”，使得“台灣議題”的“大交易”變成了一場一廂情願的“籌碼幻覺”。



這些綠營“台獨”分子的鼓噪，真是一廂情願。戰爭打了一周，伊朗宗教領袖哈梅內伊等主要領導雖然在第一時間被斬首，但特朗普希望的伊朗人民起義接管政權沒有出現，伊斯蘭革命衛隊的軍事反擊不僅沒有停止而且把美國在中東的軍事基地打了遍。特朗普的空襲速勝論破產，特朗普顛復伊朗政權建立一個親美政權的企圖尚未實現，敢不敢出動地面部隊進攻伊朗已成為特朗普的重大考驗。

