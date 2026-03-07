李榮燦委員談海南自由貿易港：深化瓊港合作

李榮燦委員作題為《把海南自由貿易港打造成為引領我國新時代對外開放的重要門戶》的發言（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月8日電（記者 盧哲）全國政協十四屆四次會議7日下午舉行第二次全體會議，委員進行大會發言。全國政協委員、海南省政協主席李榮燦發言建議，加大海南自由貿易港先行先試力度，深化瓊港合作，培育具有自貿港特色的現代化產業體系，構建以信用為基礎的新型監管機制，把海南自由貿易港打造成為引領我國新時代對外開放的重要門戶。



李榮燦以《把海南自由貿易港打造成為引領我國新時代對外開放的重要門戶》為題發言。他表示，中共二十屆四中全會把高標準建設海南自由貿易港作為“十五五”時期我國擴大高水平對外開放的一項重大舉措，這是中共中央賦予海南新的重要使命。



為此，李榮燦建議：一是加大先行先試力度，打造制度型開放高地。李榮燦說，海南自貿港是我國對外開放的重要窗口和制度創新的重要平台。按照中共中央、國務院發布的總體方案，海南先行先試，已培育形成22批181項制度集成創新案例，其中85項得到國家層面認可，41項向全國推廣。要進一步發揮自貿港制度創新“頭雁”效應，對標CPTPP（全面與進步跨太平洋夥伴關係協定）、DEPA（數字經濟夥伴關係協定）等國際高標準經貿規則，在貿易投資自由便利、擴大市場開放、數據跨境流動等方面加大先行先試力度，就產權保護、電子商務和金融等領域的規則加強研究，形成更多標誌性成果，為我國推進高水平制度型開放蹚路子、作示範。



二是深化瓊港交流合作，推動區域經濟一體化發展。李榮燦提到，海南是唯一的中國特色自由貿易港，香港是國際知名成熟度高的自由貿易港，瓊港合作不僅是借助香港的資金、技術和國際化經驗支持海南發展，更是海南自貿港與粵港澳大灣區聯動發展的應有之義。國家層面要統籌支持瓊港深化在經貿投資、金融、數字經濟等領域的合作，促進醫療、專業服務業等領域的產業鏈、供應鏈、價值鏈深度融合，借助香港國際化平台提升海南全球資源配置能力，實現優勢叠加、需求互補、互惠共贏。