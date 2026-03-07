江利平：高質量推進兩岸融合發展示範區建設

江利平委員代表台盟中央作題為《實施“十五五”規劃 高質量推進兩岸融合發展示範區建設》的發言（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月8日電（記者 盧哲）全國政協十四屆四次會議7日下午舉行第二次全體會議，委員進行大會發言。全國政協委員江利平代表台盟中央發言建議，高質量推進兩岸融合發展示範區建設，助力中小微台資企業拓展對接“十五五”規劃的渠道，完善增進台灣同胞福祉的政策措施，使公共服務均等化惠及台灣同胞，持續為兩岸關係發展添動力、為祖國統一大業增勢能。



全國政協委員、台盟中央副主席江利平代表台盟中央發言的題目是《實施“十五五”規劃 高質量推進兩岸融合發展示範區建設》。



江利平說，血脈相連，親望親好。近年來，以習近平同志為核心的中共中央從中華民族整體利益和兩岸同胞根本利益出發，推動兩岸關係克難前行。特別是2023年9月發布的《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，為深化兩岸各領域融合發展，推進祖國統一大業注入了新動能。



示範區建設兩年多來，兩岸經貿往來持續發展，人文社會交流穩步深化，成效與影響日益彰顯。2025年兩岸人員往來達544.95萬人次，同比增長23.6%。累計出台兩岸共通標準326項，覆蓋電子信息技術、農產品、新能源等領域。



在示範效應的帶動下，“十四五”時期，兩岸貿易額突破1.5萬億美元，比“十三五”時期增長逾39%。2025年1—10月，大陸新設台資企業6423家，實際使用台資金額17.5億美元，同比增長53%。