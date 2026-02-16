楊流昌：捨得放開，無邊的天地

深圳古玩城位於羅湖區，是中國三大古玩市場之一及“國家級文化產業示範基地”。(資料相) 中評社香港3月11日電／題：捨得



作者 楊流昌



王平兄是我們中評社出了名的古董迷，那日邀我去深圳閒逛古玩城，在一家舊貨攤前站住了。也不是什麼稀罕物，只是一隻粗陶的碗，釉色斑駁，口沿上還有個米粒大的缺口。



攤主是個老人，手裡攥著一柄油晃晃的竹煙槍，見我們看得入神，便磕了磕煙袋鍋子，慢悠悠地說：“這東西，有年頭了。原先的主人家，用它盛過米，盛過水，到後來，盛著的都是些空落落的光陰。”我問他，既是老物件，怎麼捨得賣？他眯著眼笑了笑，並不答話，只把那碗遞到我手裡。碗底有淺淺的溫，許是曬了一整天太陽的緣故。



我托著那只碗，忽然想起一句俗語來。那話是極樸素的，樸素得像田埂上的泥：“滿碗飯，好端；半碗飯，吃得飽。”小時候，母親常念叨這個。她盛飯，從不給我盛滿，總留著一道邊。我嚷著不夠，她就說：“孩子，滿則溢，那是給神佛的供法。人吃飯，得留著喘氣的空兒。”那時不懂，只覺得是媽媽小氣。後來才漸漸明白，那半碗的空處，盛著的其實是餘地，是安穩，是細水長流的日子。



捨得捨得，有捨才有得。這話聽爛了，像一枚磨光了字紋的古錢，意思還在，卻不大有人去掂量它的斤兩了。仔細想來，“捨得”二字，本就是佛家語，是梵音東渡之後，在漢語裡落下的一粒種子。《了凡四訓》裡說：“捨者，佈施也；得者，功德也。”只是我們塵世俗人，總是顛倒夢想，只盯著那個“得”字，恨不得把天下的好處都摟在懷裡，摟得緊緊的，指節都發了白。就像我們端著一隻碗，拼命地往裡盛，盛的盡是些山珍海味、綾羅綢緞、功名利祿，盛得滿滿的、尖尖的，還怕掉了，用另一隻手捂著，小心翼翼地走。可是，手酸了，眼花了，一個趔趄，滿碗的東西便潑了一地，反倒不如那些端著半碗飯的人，走得從容，走得穩當。



佛經裡講“佈施波羅蜜”，講“破除我執”。那“滿碗”的執念，不就是“我執”麼？總以為抓住便是我的、盛滿便是好的。卻不曉得手心裡終是有限，而捨得放開，反而是無邊的天地。這道理，恰如寺院裡的大肚彌勒，笑口常開，容天下難容之事。他肚裡裝的，怕不是什麼珍饈美饌，而是一份放得下的坦蕩，容得下的寬闊。



我想起晚明作家張岱。他寫過一篇自序，說自己年輕時“極愛繁華，好精舍、好美婢、好孌童、好鮮衣、好美食、好駿馬、好華燈、好煙火、好梨園、好鼓吹、好古董、好花鳥”。那真是一隻滿得不能再滿的碗，流光溢彩，令人目眩。可後來“皆成夢幻”。國破家亡，避居山中，所存者，唯破床一具，殘書數卷。那滿滿的碗，終於碎了。可他偏又在碎碗的瓷片裡，拾得了另一輪月亮。他的《陶庵夢憶》、《西湖夢尋》，那些清冷深情的文字，不正是從那一片狼藉的“舍”裡，生出來的“得”麼？他舍了鮮衣怒馬，得了文字的魂魄；舍了人間熱鬧，得了心底的清明。這得失之間，真像是一場漫長的修行。佛說“諸行無常”，繁華終必成空，若能在這無常裡看破、放下，那“得”的便是自在。



我們尋常人，雖沒有張岱那樣的繁華，可那份戀戀不捨的心卻是一樣的。捨不得一句閒氣，便爭得面紅耳赤；捨不得一點虛名，便累得身心交瘁；捨不得一段朽了的情分，便在夜裡翻來覆去地煎煮自己。我們的心，便成了那間堆滿舊物的倉房，塞得嚴嚴實實，透不進一絲風、一線光。新的東西，又怎麼進得來呢？



《金剛經》裡說：“應無所住，而生其心。”心若不住在“捨”與“得”的計較上，那才是真正的清淨。捨，原來並不是一件叫人沮喪的事，它像是一場清掃，把那些蒙了塵的、壞了形的、用不著的都清了去。屋子空了，風才能穿堂而過，陽光才能滿滿地照進來。那空出來的地方，才能安放一些真正要緊的東西，譬如一份坦然的安靜，譬如一個遼闊的明天。

