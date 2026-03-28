讓每一個平凡的日子，都藏著心安與圓滿。(資料相) 中評社香港4月23日電／題：究竟與方便



作者 楊流昌



早起讀《法華經》，翻到“方便品”有句“諸佛世尊，唯以一大事因緣故出現於世。”旁有小字注疏：“大事者，究竟之事也。究竟之事，不離方便。”窗外晨鳥啁啾，聲穿林樾，煞似熱鬧。忽覺這“究竟”與“方便”二詞，本是佛理核心，如今融入日常，意涵雖有不同，卻藏著相通的生命智慧，值得細品釐清。



日常語境裡，“究竟”是對結局、原委的追問，是俗世裡具象的最終答案，如“這事究竟該如何解”，帶著尋根究底的現實考量；“方便”則是指順遂省事、趨簡避繁的權宜之法，如“行個方便”“怎麼方便怎麼來”，是為避開麻煩的世俗選擇。二者皆落於具體事務，多是淺近的實用考量。



而佛理中的究竟與方便，早已超脫俗世具象，有著更為通透的內核。究竟，是諸法的終極實相，是眾生本自具足的清淨本心，是生命歷盡世相後終究要奔赴的圓滿歸處。它無形無質，藏於萬象卻超脫萬象，不是某件事的最終結局，而是心無掛礙的安住，是生命本源的澄明與圓滿。方便，則是渡向究竟的善巧法門，是啟悟本心的引路之法，是諸佛菩薩因時、因地、因人而設的接引智慧。它不是趨簡避繁的將就，而是貼合人心的引導，如指月之指、渡河之舟，本身並非終點，卻始終向著究竟，以眾生能受、能解、能行的方式，引著人撥開塵霧，見自本心。



佛理中，究竟與方便更是體用不二、密不可分的整體。《維摩詰經》言：“以方便力，為諸眾生分別解說，顯示究竟。”究竟為體，方便為用，體是根本，用是顯現，無體則用失了歸處，無用則體難以彰顯。恰如指月之喻，手指為方便，明月為究竟，無手指的指引，便不知月在何方；無明月的本真，手指的指引便毫無意義。不執於指，方能順著指引見月；不離於指，方能尋得抵達究竟的路徑，這便是二者最核心的關聯：方便為究竟而生，究竟因方便而顯。



佛家常言“八萬四千法門”，門門皆是方便，門門皆可抵達究竟。只因眾生根器不同、心性各異，便有了萬千引路之法，或誦經、或抄經、或禪坐、或勞作，模樣雖異，初心皆同，皆是為了引著眾生回歸本心的究竟之地。而這，正是佛理與日常的根本分野：日常的究竟是“尋結果”，方便是“圖省事”，二者常相背離；佛理的究竟是“守本心”，方便是“善引導”，二者始終相融，從未相離。



忽然想起不日前的傍晚，鄰居李生愁眉苦臉，拎著一袋橘子前來叩門，說老父自老家來長居，老人素奉佛法，早晚焚香誦經，聲息頗朗。可李生夫婦皆是中學老師，早出晚歸，家中稚子尚在小學，伏案作業時總被經聲擾了心神。“老人家嘛，總得有個精神寄託，可這寄託，能不能換個方式？”李生苦笑，此間的兩難，恰是俗世選擇與佛理初心的微妙碰撞。



我剝開他帶來的橘子，清甜盈齒，汁水順著指縫流瀉，笑問：“令尊所誦何經？”



“《金剛經》，日日不輟。”



“那便換個方式，讓他抄經吧。給孩子也備一本字帖，爺孫倆同案揮毫。你告訴他，抄經也是修行，筆墨間凝心靜氣，更能習字修性，一舉兩得。”



這抄經的建議，並非日常裡趨簡避繁的“方便”，而是佛理中貼合本心的善巧方便——未改老人修佛求心安的究竟初心，只是換了一種不擾他人、更融親情的修行方式。



李生聞言眼睛一亮，起身匆匆離去。前早巷中偶遇，他笑逐顏開：“成了！老爺子說抄經比誦經更靜心，孫子也樂意跟著寫，還誇爺爺的字溫厚好看。”

