他如一束光，穿透了千年的塵煙，照亮了佛法的幽徑，也照亮了每一個追尋真理的心靈。 中評社香港4月30日電／題：蓮燈照華嚴



作者 楊流昌



大唐貞觀十七年，長安的風裡裹挾著西域的清曠與中原的溫潤，一戶康姓人家迎來了新生命。其母夢吞日光而孕，仿佛預示著這個孩子日後將以智慧之光，照亮佛法幽微之境。此子便是法藏，後來被尊為華嚴宗三祖、賜號賢首的一代高僧，一個以畢生心血，為華嚴奧義立宗立派的行者。



法藏的血脈裡，藏著康居國的豪邁與華夏的儒雅。其先祖曾為康居國相，祖父慕華夏聖化，舉家東來，將西域的開闊與中原的醇厚，一同刻進家族的基因裡。他自幼便異於常童，心向菩提，十六歲那年，竟獨至阿育王舍利塔前，燃指供佛，以最決絕的苦行，立下“誓悟佛乘”的宏願，那份向道的赤誠，足以驚動塵寰。



次年，十七歲的他辭別親人，遁入太白山深處，終日埋首方等經典，在晨鐘暮鼓與松濤竹影間，涵養心性，叩問佛法真諦。這份隱修的沉靜，為他日後弘法利生，埋下了最深的根基。



因緣際會，總在不經意間降臨。因慈母染疾，法藏出山回京，恰聞智儼法師在雲華寺宣講《華嚴經》。夜觀庭院神光乍現，他知是大教因緣，次日便前往頂禮求教。



幾番問答，法藏的慧解遠超同儕，竟出乎智儼意料之外；而智儼也一眼識得這是傳承法脈的龍象，傾囊相授，將華嚴要義悉數託付。這份師徒相得，恰似星火相承，為華嚴宗的興盛，點燃了最初的火種。智儼圓寂前，再三囑託門下大德，務必助法藏剃度出家，續接法脈，那份期許，重逾千鈞。



咸亨元年，法藏二十八歲，得武后舍宅建寺之因緣，於太原寺剃度出家，正式踏上弘法之路。此後數十年，他以經卷為伴，以法音為燈，行走於兩京之間，先後講習《華嚴經》三十餘遍，每一次宣講，皆有祥瑞顯現－－或口出白光凝為寶蓋，或講堂震動異象叢生，那份精誠所至的感應，讓朝野上下皆為折服。



他深知《華嚴經》舊譯殘缺，於心不忍，恰逢中天竺三藏日照攜梵本來華，便親自對校勘補，將《六十華嚴》中脫漏的經文一一補齊；後來參與《八十華嚴》譯場，又以梵本為據，增補遺漏，讓這部大乘經典得以完整傳世。這份對佛法的敬畏與執著，讓華嚴奧義得以跨越時空，完整留存。



法藏的智慧，不在於空談玄理，而在於善巧化誘，讓深奧的華嚴義理，變得可感可知。武則天曾向他請教華嚴宗旨，他見殿隅金獅子，便以金獅為喻，深入淺出闡釋六相、十玄的無盡緣起之理，字字珠璣，句句透徹，令武則天豁然開解，這便是流傳千古的《金獅子章》。



他還曾設銅鑒十面，面面相對，中間置佛像、燃燭火，讓交光互影的景象，直觀呈現“刹海涉入無盡”的華嚴境界，那份巧思，盡顯其通透的慧心。他所著的三十餘部著作，《華嚴探玄記》注解經義，《華嚴五教章》確立判教體系，將小乘、始教、終教、頓教、圓教的層次清晰劃分，為後世研習佛法，搭建了清晰的路徑。



這位被五帝尊為門師、中宗睿宗奉為菩薩戒師的高僧，雖身居高位，備受尊崇，卻始終堅守初心。他糞掃其衣，禪悅為食，以持戒忍辱自守，以弘法利生為務，遍歷長安、洛陽、吳越等地，建華嚴寺五處，讓華嚴教法廣布天下。景龍年間，天旱成災，他奉詔集結百位法師禱告，七日甘霖降臨，解黎民之困；他譯經、講經、著述，一生所求，不過是讓華嚴的智慧，滋養世人的心靈，讓“一即一切，一切即一”的圓融之境，照亮眾生迷途。



先天元年，七十一歲的法藏預知時至，於大薦福寺吉祥圓寂，留下“西方淨域離俗塵，千葉蓮華如車輪，不知何時成佛身”的絕唱。他的肉身雖歸塵土，但他所開創的華嚴宗，所傳承的華嚴義理，卻如一盞不滅的蓮燈，在歲月長河中熠熠生輝。澄觀法師承其衣缽，將華嚴教法發揚光大；後世無數修行者，循著他的足跡，在華嚴經文中探尋生命的真諦。



風過華嚴寺，松濤似在吟誦經文中的圓融與遼闊。法藏的一生，是求法的一生，是弘法的一生，是用生命踐行初心的一生。他以西域的開闊胸襟，接納中原的文化底蘊，以通透的慧心，梳理華嚴的深奧義理，讓這部古老的經典，在大唐的盛世裡，綻放出最璀璨的光芒。千百年後，我們回望這位賢首國師的身影，依舊能感受到那份跨越時空的慈悲與智慧－－他如一束光，穿透了千年的塵煙，照亮了佛法的幽徑，也照亮了每一個追尋真理的心靈。