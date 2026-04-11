唯有他筆下的煙霞，依舊在詩行裡流轉；唯有他描摹的山水，依舊在文字間鮮活。 中評社香港5月7日電／題：煙霞與空門



作者 楊流昌



品讀謝靈運的詩，最先撞入眼底的，是浙東煙霞裡連綿的峰巒、瀲灩的溪澗。他筆下的山水，從非文人案頭精雕細琢的精巧庭園，也非雅士筆下凝思提純的清虛空靈畫卷，而是藏著山野本真的浙東山水——真實、繁復，甚至帶著幾分未經雕琢的雜蕪，卻藏著天地間最鮮活的意趣。



他寫山，落筆便是“猿鳴誠知曙，穀幽光未顯”的清寂，是“岩下雲方合，花上露猶泫”的溫潤。幽谷的深邃杳渺，晨光的熹微朦朧，山岩與流雲的繾綣相擁，花瓣與晨露的依依相偎，皆是他踏著晨霧，一步一步走入山林深處，親眼所見的人間景致。他寫水，又盡是“石淺水潺湲，日落山照曜”的悠然，是“亂流趨正絕，孤嶼媚中川”的靈動。溪水繞石的曲折婉轉，落日映山的金輝漫灑，江心孤嶼的剛柔並濟，也都是他乘舟江上，一篙一篙點破碧波，親身邂逅的江上風光。



他似一位細緻入微的測繪師，將山河形勝一一勾勒；又像一位貪攬美景的賞鑒家，把自然意趣盡數珍藏。他以極具雕琢力的筆墨，將目之所及的每一座峰巒、每一條溪澗，都凝於詩行，刻入紙箋。我們讀他的詩，仿佛也隨他一同腳著謝公屐，行在崎嶇蜿蜒的山路上，登攀時氣喘吁吁，下行時步履輕揚，而抬眼處的風光，卻奇絕到動人心魄。這份跋涉的辛苦與見景的歡愉，大抵唯有他自己，能品得最真切、最深刻。



只是謝靈運的心中，從來不止裝著煙霞山水的清歡，更藏著化不開的煩憂，解不盡的矛盾。他是東晉名將謝玄之孫，出身於“舊時王謝堂前燕”的頂級門閥，襲康樂公之爵，生來便站在世人仰望的高度。可朝代更迭，劉宋代晉，權力的棋局轟然洗牌，他這個前朝貴胄，在新朝的朝堂之上，成了需要時時提防的“危險分子”。一紙紙貶謫的詔令，將他從繁華似錦的建康，推至偏遠的永嘉，後又輾轉臨川。政治的失意碾過心頭，理想的微光猝然熄滅，那股鬱結的愁緒，如焚心的野火，從朝至暮，在骨血裡灼灼燃燒，無一刻稍歇。這團火，在現實的泥沼中尋不到半分出路口，便只得轉向山水，投向般若，求索那玄之又玄的佛理，只求尋得一絲慰藉，一點解脫。



這便不得不提他與佛結緣的半生，那緣分深植於心，從未斷絕。據說任永嘉太守時，他便常與名僧交遊論道，秉燭夜談，甚至為佛經翻譯執筆潤色，讓佛理的光芒，在文字間更顯溫潤。彼時的佛法，尤以大乘般若學與涅槃學為盛，與玄學風骨交相輝映，成了那個時代獨有的精神潮流。於謝靈運這般絕頂聰慧，卻又滿心苦楚的人而言，佛學便是一方可以棲居的淨土，能讓漂泊的心靈，尋得片刻安寧。他曾作《辯宗論》，酣暢闡發竺道生“頓悟成佛”的奧義，在當時的佛教界，亦是掀起波瀾的大事。而他的佛學，從非枯坐參禪的枯寂修行，而是與他筆下的山水、心中的詩歌，緊緊交織在一起的生命感悟——山水為體，佛理為魂，落筆皆是心跡。



讀他的詩，尤其是那些綴著玄言餘韻的篇章，總能在酣暢的山水描摹之後，讀到他對人生的萬般感悟。那“慮澹物自輕，意愜理無違”的達觀，那“未若長疏散，萬事恒抱朴”的嚮往，字裡行間，皆浸染著佛道思想的清輝。佛語有雲“諸行無常”，他立於煙霞間，看流雲聚了又散，看草木榮了又枯，山水的榮枯流轉，怕也讓他觸到了人世的無常，心底漫上無盡的悵然吧。佛說“寂靜涅槃”，他靜立深山幽谷，聽林風陣陣、山泉叮咚，這天地間的靜謐，怕也讓他尋到過涅槃的微光，想借此安放一顆躁動的心吧。



於他而言，山水便是一本無字的經文，待他俯身細細品讀。那潺潺流水，似在低吟“逝者如斯”的真理；那明淨山月，若在映照“清淨本然”的佛性。他想以山水的清音，洗去心頭的俗世塵垢；想以佛理的智慧，照亮前路的人生迷惘。山水是他療愈心傷的藥，佛理是他化解執念的醫，只是這藥與醫，終究沒能真正治癒他心中的執念，解去他身上的俗世枷鎖。



謝靈運，終究是個活在極致矛盾中的人。他一面嚮往出世的超脫，嚮往空門的清淨，一面卻割捨不得塵世的功名與繁華，做不到真正的放下。他踏山尋水，亦要身著錦緞華服，身後僕從列陣、舟車相隨，浩浩蕩蕩的隊伍劈開山林，驚起滿穀禽鳥，竟讓守山的官吏聞聲心驚，誤作山匪踏境。這般遊賞，哪有半分隱士的清寂與淡然，不過是失意後的排場，是落寞中的炫耀，是對坎坷人生的變相補償罷了。



他作詩為文，字字精雕，句句細琢，字裡行間都藏著爭奇鬥勝的心思，這又是何等的執著，何等的“不肯放下”。縱使浸淫佛理多年，研悟“頓悟成佛”的奧義，他終究還是沒能真正看破、放下、自在。最終，他因桀驁不馴的脾性，捲入朝堂的政治紛爭，落得被宋文帝下詔斬首於廣州街頭的結局。廣州街頭，刑刀寒芒映面，他臨刑提筆，墨汁凝於筆端，落紙卻依舊蒼勁，一句“龔勝無餘生，李業有終盡”，念及古之節士，喉間凝噎，眼底翻湧的，終究還是人間的是非，終究還是未放下的執念。



他的一生，便如他筆下親手描摹的浙東山川，峰巒再高峻，也藏著無人能懂的孤峭；峽谷再幽深，也盛著化不開的愁緒；溪流奔湧，是他入世的抱負翻湧不息；潭水靜瀾，是他出世的嚮往悄然沉底。起起落落，曲曲折折，最終卻匯入了一條滿是悲劇色彩的河流，浩浩蕩蕩，奔流到海，再無歸期。



天色漸晚，暮色四合，窗外的燈火次第亮起，如夜空中疏疏落落的星子，溫柔了世間夜色。我輕輕合上古卷，紙頁間似還留著浙東山水的清冽，留著煙霞的余溫。只是心頭，悠悠繞著的，還是他筆下的那山，那水，還有那抹在煙霞間，遲遲不肯散去的身影。



想來他的一生，不過是一場盛大又孤獨的華麗掙扎。誰能懂，他困在政治的樊籠裡，望向山水的眼，藏著多少渴望？誰能知，他守著入世的抱負，念著出世的清歡，心底又藏著多少兩難？他掙扎在詩歌的精雕細琢與佛理的頓悟放下之間，掙扎在煙霞山水的自由與朝堂俗世的桎梏之間，終究沒能活成自己嚮往的模樣，做一個不問世事的徹骨隱士；也沒能修成自己求索的境界，做一個了然一切的通透覺者。可他卻將這場半生的掙扎，凝練成了不朽的詩行，藏進了千年的時光。



千百年後，王朝的烽煙早已散盡，那些朝堂的紛爭、權力的更迭，都湮沒在歲月的塵埃裡，世人早已淡忘。可唯有他筆下的煙霞，依舊在詩行裡流轉；唯有他描摹的山水，依舊在文字間鮮活。他終其一生追尋的空門，雖未真正踏入，卻讓那片煙霞山水，成了後世人心底，一方可棲居的精神淨土。這，或許便是他留給後世，最溫柔、也最珍貴的慰藉吧。