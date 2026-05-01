楊流昌：風沙漫過古絲綢之路

千年歲月流轉，風沙早已掩埋了他西行的足跡，但他的精神與貢獻，卻如明燈永照佛途。 中評社香港5月1日電／題：風沙漫過古絲綢之路



作者 楊流昌



駝鈴聲聲裡，藏著一段跨越萬里的執著，也藏著一顆為法忘軀的赤誠之心。玄奘，這位被後世尊為“三藏法師”的行者，以一生為筆，以信念為墨，在中華佛教史上寫下了濃墨重彩的篇章，其偉績如明燈永照，穿越千年依然熠熠生輝，滋養著一代又一代修行者與世人的心靈。



亂世之中，法脈未彰，義理紛雜，玄奘目睹佛法傳譯的殘缺與混亂，目睹眾生在迷茫中掙扎，遂生西行求法之志。彼時，邊關阻隔，前路茫茫，戈壁荒灘黃沙漫天，雪山冰嶺寒風如刀，沒有坦途，沒有庇護，唯有一顆堅定的初心，支撐著他孤身一人，踏上了長達十七年的求法之路。



從長安出發，經河西走廊，越蔥嶺，渡流沙，歷經九死一生，遍歷多國風情，他終於抵達印度佛教聖地那爛陀寺，如饑似渴地汲取佛法精髓，師從戒賢法師，精研《瑜伽師地論》等核心典籍，遍歷印度名寺，與高僧論道，最終在曲女城無遮大會上，立論不挫，被尊為“大乘天”“解脫天”，以一身才學，為華夏佛法贏得了世界的尊崇。



十七載孤征，不是為了功名，不是為了利祿，而是為了取回真經，照亮華夏大地佛途。公元645年，玄奘攜657部梵文佛經、佛舍利與佛像，載譽歸國。那一刻，長安萬人空巷，朝野震動，而他心中所想，唯有儘快譯出真經，讓佛法智慧惠及眾生。此後19年，他謝絕朝廷高官厚祿，潛心主持譯場，廣納賢才，革新譯經之法，提出“五不翻”原則，秉持“既須求真，又須喻俗”理念，將直譯與意譯完美融合，終結了此前“格義”附會的混亂，讓每一部譯經都既保真義，又易懂曉。



19年間，他筆耕不輟，共譯經論75部1335卷，約1300萬字，占唐代譯經總量一半以上。《大般若波羅蜜多經》的空性智慧，《瑜伽師地論》的系統體系，《成唯識論》的唯識要義，經由他譯筆，跨越語言隔閡，紮根中華大地。這些譯著，不僅填補了中國佛學的空白，更奠定了中國佛教義理的根基，讓大乘佛法的智慧得以系統傳承，為後世佛教的發展提供了堅實的經典支撐。



玄奘的貢獻，不止於譯經，更在於立宗傳法，搭建中印文化交流橋樑。他以譯經為基礎，融合印度瑜伽行派思想，創立法相唯識宗，主張“萬法唯識”“唯識無境”，為中國佛教增添極具思辨性的宗派體系，培養出窺基等一眾弟子，讓唯識宗的思想盛極一時，並東傳朝鮮、日本，影響了整個東亞佛教格局。



而由其弟子辯機筆錄的《大唐西域記》，詳細記載了西域、中亞、印度百餘個國家的地理、歷史、宗教與風俗，不僅是研究中古時期中印文化交流的珍貴史料，更為印度考古提供了重要依據，成為連接中印文明的紐帶，讓佛法在交流中得以更廣泛地傳播。



回望玄奘的一生，從孤身西行的執著，到潛心譯經的堅守；從辯經五印的榮光，到立宗傳法的堅守，他用一生踐行了“為法忘軀，普度眾生”的誓言。他所求的，不是個人的解脫，而是讓佛法的智慧照亮更多人的心靈，讓混亂的義理得以統一，讓佛教的法脈得以綿延。他的執著，是對信仰的極致堅守；他的付出，是對眾生的無限悲憫；他的貢獻，是對中華佛教乃至世界佛教的不朽饋贈。



千年歲月流轉，風沙早已掩埋了他西行的足跡，但他的精神與貢獻，卻如明燈永照佛途。玄奘用一生告訴我們，信仰的力量可以跨越萬水千山，可以抵禦千難萬險；真正的修行，是心懷眾生，是堅守初心，是為傳承文明、滋養心靈而傾盡全力。如今，佛法綿延不絕，玄奘的名字早已與佛教的發展緊密相連，他的偉績，將永遠被銘記，他的精神，將永遠激勵著世人，在追求智慧、堅守信仰的道路上，步履不停，一往無前。