楊流昌：蓮華開處譯經天

鳩摩羅什一路從西域走來，駐留甘肅武威，掀開中國佛學史上輝煌的一頁。(資料相) 中評社香港4月17日電／蓮華開處譯經天



作者 楊流昌



亂世風塵，絲路漫漫。一位來自龜茲的異域沙門，跨萬里流沙，入中原大地，以一支筆、一顆心、一身孤勇，將印度大乘佛學的深邃智慧，譯為華夏可讀、可悟、可行的文字之光。他，便是漢傳佛教永難逾越的高峰－－鳩摩羅什。後世尊其為譯主、為大師、為導師，然以一生功業論之，唯有“一代宗師”四字，堪為定評。這宗師之“宗”，是譯經之宗，是佛理之宗，更是融通中印文明、澤被中華千年的精神之宗。



羅什之大，不在神通，不在聲名，而在以譯經立教，以文字開宗，更在以通透佛理，為迷茫的時代破迷開悟。在他之前，佛法東傳已有數百年，然經文雜亂，義理歧出，或語義晦澀難通，或格義牽強附會，修行者無所依憑，研習者莫衷一是。彼時漢地般若學深陷“六家七宗”的紛爭，學人各執一端，或執“有”，或執“空”，終難觸及佛法真諦。是羅什，以通曉梵漢、貫通西域諸語的絕世才學，更以對中觀佛理的深刻體悟，於長安逍遙園開設譯場，聚八百僧眾，校義、潤文、勘誤、傳旨，開中國官方規模譯經之先河，更以譯經為載體，將中觀核心思想－－緣起性空、一乘圓教、開權顯實，悄然植入中華文脈。



他不執著於字字死譯，而追求信、達、雅相融；不刻意屈從外道，而堅守“趣不乖本”，這份“本”，便是中觀佛理的精髓。所謂“緣起性空”，是羅什譯介《中論》《百論》時最核心的闡釋－－世間萬物皆由因緣和合而生，沒有永恆不變的自性，正如他一生顛沛流離，從龜茲到涼州，從涼州到長安，看似身不由己，實則皆為佛法東傳的因緣聚合。他以自身經歷印證這一道理：苦難是緣，譯經是果，萬物皆在緣起中流轉，又在性空中回歸本真，這份通透，讓他的譯筆既有佛法的深邃，又有人間的溫度。



而“一乘圓教”與“開權顯實”，則是他譯《妙法蓮華經》時，為漢地學人打開的另一重智慧境界。“一乘圓教”，意為佛法本質唯有一乘（佛乘），聲聞、緣覺、菩薩三乘，皆為方便法門，最終無不歸於佛乘，正如《法華經》中“三車喻”所言，羊車、鹿車、牛車，雖品類不同，卻同為載人脫離火宅（生死輪回）的工具；“開權顯實”，則是撥開方便法門的表像，彰顯佛法的真實本義－－那些看似不同的教法，並非對立，而是佛根據眾生根器不同，所設的權宜之計，唯有破除分別心，方能體悟諸法實相的圓滿。羅什以譯筆為橋，將這份圓融智慧傳遞給世人，打破了彼時學術上的偏執與狹隘，也為中國文學注入了“虛實相生、相容並蓄”的審美基因。



一部部震古鑠今的經典，從他筆下流出：《金剛經》的簡潔透脫，藏著緣起性空的通透；《維摩詰經》的機鋒灑脫，彰顯開權顯實的圓融；《法華經》的莊嚴圓滿，承載一乘圓教的慈悲；《中論》《百論》《十二門論》的深邃精微，則為中觀佛理立下不朽標杆。凡此數十部數百卷，一經出世，便成定本，更重要的是，這些經典所承載的佛理，並非懸於高空的玄學，而是能融入文學、浸潤人心的生存智慧。



正是這些經典，正是這些被羅什精準闡釋的中觀佛理，一錘定音，確立了漢傳佛學完整的理論與實踐體系。從“緣起性空”的宇宙觀，教人體悟世事無常、放下執念；到“一乘圓教”的平等觀，昭示眾生皆有佛性、人人可成聖賢；再到“開權顯實”的實踐觀，指引學人不執表像、回歸本真。



漢地僧俗自此有了清晰可依的修行指南，禪宗、天台宗、三論宗、淨土宗……漢傳佛教八宗，無一不仰賴羅什所譯經典而立宗，無一不汲取中觀佛理而發展。可以說，沒有羅什，便沒有後來體系完備、圓融博大的漢傳佛教；沒有他對中觀佛理的精準譯介，佛法也難以真正紮根中華大地，更難以與儒道文化相融共生。



他的功業，更超越宗教，深入中華文化的血脈骨髓。羅什譯筆之下，誕生了無數至今仍在使用的詞彙：菩提、煩惱、因果、緣分、涅槃、智慧、大千世界、大慈大悲、天花亂墜……這些詞語，早已不是佛家專用，而是融入日常口語、文學詩文、哲思論辯，成為中華語言不可分割的一部分。而這些詞彙背後，恰恰藏著他所推崇的中觀佛理－－“因果”呼應緣起，“涅槃”指向性空，“大慈大悲”則是一乘圓教慈悲精神的具象化。我們今日說話行文，不知不覺間，仍在享用這位一千六百年前宗師的恩澤，仍在潛移默化中，踐行著他所傳遞的通透與慈悲。



他帶來的不只是名相，更是全新的哲思維度，這份哲思，經由文學的載體，深深影響了中國文人的精神世界。“一切有為法，如夢幻泡影”，這是緣起性空的詩意表達，教會華人以通透之心觀照世事無常，也讓王維的詩多了幾分空靈淡遠，讓蘇軾的文多了幾分豁達超脫；“眾生皆可成佛”，這是一乘圓教的核心信念，開啟了人人自性具足的平等思想，也讓文學作品中多了對底層眾生的悲憫，對人性本善的堅守；“開權顯實”的智慧，則讓中國文學學會了虛實相生、意在言外的表達，從唐傳奇的奇幻詭譎，到明清小說的寓意深遠，都能看到這份智慧的影子。



一代宗師，不在權位，不在喧囂，而在以文化人，以道濟世。鳩摩羅什一生，歷經劫難，數度流離，被擄涼州十七年，身陷亂世而初心不改，這份堅守，正是對“緣起性空”的最好踐行－－不執著於境遇的順逆，只專注於譯經傳法的初心。他以譯經為道場，以文字為舟航，將異域名相化為中華語言，將高深佛理化為尋常哲思，將中觀智慧融入文學血脈。他不開山，不立派，卻以一部部經典、一個個詞彙、一縷縷智慧，矗立起一座永不倒塌的豐碑。



蓮華不染污泥，真金不懼烈火。《法華經》的蓮花，是一乘圓教圓滿的象徵，也是鳩摩羅什一生品格的寫照－－身處亂世塵囂，卻始終保持清淨本心；歷經磨難挫折，卻始終堅守慈悲願行。他以一生踐行告訴後世：真正的宗師，不是高高在上的偶像，而是開啟文明的燈塔，連接人心的橋樑；真正的佛理，不是晦澀難懂的教條，而是能浸潤人心、指引前行的智慧。



他譯的是經卷，傳的是智慧，立的是文化，續的是中華千年法脈。那些被他闡釋的中觀佛理，那些被他創造的文字詞彙，那些被他影響的文學作品，早已融入中華文脈，成為東方審美與精神世界的重要組成部分。



千載而下，經文猶在，音韻猶存。每一次誦讀《法華經》，每一次品讀唐詩宋詞，每一次以通透之心面對世事，都是與這位一代宗師的隔世相逢。風流未曾被雨打風吹去，那些緣起性空的通透，一乘圓教的慈悲，開權顯實的智慧，連同他的譯筆與堅守，都化作中華文明深處一縷縷永不散滅的清淨蓮香，滋養著一代又一代中華兒女。