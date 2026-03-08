伊朗最高領袖選舉會議將在未來24小時內舉行

中評社香港3月8日電／據伊朗伊斯蘭革命衛隊7日發布的消息，一名伊朗專家會議成員稱，選舉伊朗最高領袖的會議將在未來24小時內舉行。



新華社報導，伊朗專家會議成員阿亞圖拉·穆扎法里表示，目前專家會議成員正在等待條件成熟，以便審慎地選舉新任最高領袖。



穆扎法里說，截至目前有關會議和選舉還沒有公開舉行，呼籲民眾不要輕信謠言。



伊朗專家會議是負責選舉、監督、罷黜伊朗最高領袖的最高權力機構。