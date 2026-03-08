特朗普：美擊沉42伊朗艦艇並癱瘓通信系統

特朗普（資料圖片） 中評社香港3月8日電／美國總統特朗普7日說，美軍在3天內擊沉了42艘伊朗海軍艦艇，並癱瘓了伊朗的通信系統。



特朗普當天在美國南部邁阿密舉行的有12個西半球國家領導人參加的會議上說，美國在伊朗的行動“非常成功”，美軍在3天之內擊沉了42艘海軍艦艇，癱瘓了伊朗的通信系統。



新華社報導，特朗普在會上還宣布成立一個“全新的軍事聯盟”，目標是徹底消滅在西半球肆虐的“販毒集團和恐怖網絡”。