伊拉克總理下令追查襲擊美國使館的肇事者

中評社香港3月8日電／伊拉克武裝部隊總司令發言人薩巴赫·努曼7日發表聲明說，伊總理蘇達尼已下令軍方和安全部門追查當晚針對美國駐伊拉克使館的火箭彈襲擊事件肇事者，並將其繩之以法。



聲明說，針對在伊拉克的外交使團和大使館發動襲擊，在任何情況下都不可接受，這類行為損害國家安全和整體穩定。



新華社記者當晚在伊首都巴格達聽到爆炸聲。伊拉克內政部消息人士告訴記者，美國駐伊拉克大使館當晚遭到火箭彈襲擊，使館防空系統啟動、對此進行攔截，目前暫無人員傷亡報告。