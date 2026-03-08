【
大
中
小
】 【
打 印
】
伊拉克總理下令追查襲擊美國使館的肇事者
http://www.CRNTT.com
2026-03-08 08:55:09
中評社香港3月8日電／伊拉克武裝部隊總司令發言人薩巴赫·努曼7日發表聲明說，伊總理蘇達尼已下令軍方和安全部門追查當晚針對美國駐伊拉克使館的火箭彈襲擊事件肇事者，並將其繩之以法。
聲明說，針對在伊拉克的外交使團和大使館發動襲擊，在任何情況下都不可接受，這類行為損害國家安全和整體穩定。
新華社記者當晚在伊首都巴格達聽到爆炸聲。伊拉克內政部消息人士告訴記者，美國駐伊拉克大使館當晚遭到火箭彈襲擊，使館防空系統啟動、對此進行攔截，目前暫無人員傷亡報告。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
阿聯酋：杜拜爆炸聲來自對伊導彈無人機的攔截
(2026-03-08 08:37:36)
特朗普：美擊沉42伊朗艦艇並癱瘓通信系統
(2026-03-08 08:35:03)
伊朗最高領袖選舉會議將在未來24小時內舉行
(2026-03-08 08:31:51)
伊朗稱對美以軍事目標進行大規模打擊
(2026-03-08 07:39:17)
伊朗武裝部隊總參謀部：對美以的打擊將繼續
(2026-03-08 07:38:49)
伊朗稱擊中部署在約旦的美軍“薩德”反導系統
(2026-03-08 07:38:15)
以軍稱出動數十架戰機空襲伊朗導彈儲存設施
(2026-03-08 07:37:53)
伊朗啟動“真實承諾4”第25輪軍事行動
(2026-03-08 07:34:52)
五角大樓承認對伊朗軍事行動“準備不充分”
(2026-03-08 07:34:10)
美媒：伊朗擬用“不對稱持久戰”拖垮美軍
(2026-03-08 07:32:59)