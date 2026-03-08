外交主題記者會今日舉行　王毅將答問

外交主題記者會將於今天上午10時，在梅地亞中心新聞發布廳舉行（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月8日電（記者 陳思遠）十四屆全國人大四次會議外交主題記者會將於今天上午10時，在梅地亞中心新聞發布廳舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅將出席記者會，就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。



作為兩會期間最受中外記者關注的記者會之一，外交主題記者會上傳遞的信息，不僅會為這一年的中國外交定調把向，同時還會就國際局勢和地區熱點問題闡明中國立場。



記者們都關心什麼？在場的香港記者表示，關注外長對全球不和平及多個局部戰爭情勢的回應；有日本媒體表示，關注中日關係及中國如何應對在美國極限施壓下國際關係的變化。也有台媒表示，比較關注中日關係、中美關係以及伊朗局勢。



回顧往年內容，外交主題記者會通常聚焦中國元首外交成果、國際熱點問題回應、多邊主義與全球治理等議題。



今年開年以來，中國外交取得了一系列“開門紅”成果。與此同時，整個世界並不太平，中東的戰火仍在延燒，全球經濟在動蕩中艱難前行……這些熱點議題持續牽動國際社會神經。



在此背景下，王毅將如何總結過去一年中國外交取得的成果；如何向外界闡述中國在當前國際熱點問題以及全球宏觀發展中的立場與態度；如何回應外界對中國發展和中國外交的種種挑戰和質疑；在“十五五”規劃開局之年，中國外交又將有哪些重點任務，為大國外交奠定基調，值得關注。



（後方支援助理記者：王昭）

