新北市長整合3人一起談？侯友宜曝拆彈內幕

中評社台北3月8日電／2026年新北市長選戰，在新北市長侯友宜協助人選協調，勸退新北副市長劉和然，國民黨11日將徵召台北市副市長李四川出戰。針對新北市長之戰藍軍人選的整合，侯友宜表示，不管劉和然也好、李四川也好，大家都是老同事，也是老朋友，我們不見得每天聯絡，但是我們彼此之間只是想，不忘初心為這塊土地做事。



據《中時新聞網》報導，針對新北市長之戰藍軍人選的整合，侯友宜7日接受《台灣名人堂》節目專訪時表示，其實他也沒有做些什麼，因為有時候外面的那些氛圍、報導的過程當中，他都一笑置之。其實我們自己心知肚明，我們都是當事人，不管劉和然也好、李四川也好，都是老同事，也是老朋友，我們不見得每天聯絡，但是我們都一樣，一見如故知人，彼此之間只是想不忘初心為這塊土地做事。



侯友宜接著表示，我們之間的溝通本來就無礙，有一些儀式性的東西，不需要太多的語言、也不需要太多的動作，那平常見個面聊一聊，我們大概就會往哪個方向走，大家都非常有默契，所以我們只是在劉和然跟李四川之間，我們選擇一個最佳的時間，讓四川兄在工作告一段落的時候，我們大家就全力的去支持他。那一天李四川宣布說要參選，我們才去做這些事情？其實不是，我們一直就保持很好的一個默契，我們大家有一個共識。



主持人侯乃榕問到，你們有特地約3個人一塊聊嗎？侯友宜回應表示，他覺得那個都是一些儀式性的，有時候可以碰在一塊，也不見得一定要3個，大家都碰上了就說“聊一聊怎麼樣？”“是不是狀況如何？”他身為市長，有責任將這個棒子交好 、交順。