中東緊張局勢升溫　法國油價上漲金融市場承壓

中評社香港3月8日電／受中東局勢持續緊張影響，國際能源價格近期明顯波動，並逐步對法國經濟產生外溢影響。油價上漲、金融市場波動以及企業成本上升等問題成為法國輿論普遍關注的焦點。分析人士認為，目前衝擊主要體現在能源價格和市場情緒層面，對居民日常生活影響相對有限，但若衝突持續，相關影響可能進一步擴大。



美國和以色列對伊朗發動軍事打擊一周以來，法國加油站燃油價格明顯上漲。95號汽油平均價格已由2月27日的每升1.72歐元升至3月6日的1.82歐元，漲幅接近6%；柴油價格上漲更為明顯，由每升約1.72歐元升至1.98歐元，漲幅約15%。



據法國新聞廣播電台報導，包括巴黎在內的法國多地加油站頻繁上調價格。一些車主說，加油成本明顯增加，一輛小型汽車加滿50升油箱較衝突前平均多支出約5歐元。



為了安撫市場情緒，法國經濟與財政部長羅蘭·萊斯屈爾本周早些時候在政府新聞發佈會上表示，中東局勢確實帶來新的不確定性，但法國短期內不存在天然氣或燃油供應風險，並提醒民眾“目前沒有理由湧向加油站搶購”。



新華社報導，法國電視一台援引法國經濟與財政部的數據指出，在法國進口的能源中，約10%的原油來自中東地區，整體依賴度相對有限。此外，法國還擁有一定規模的戰略石油儲備，可在緊急情況下用於穩定供應，因此短期內能源供應受到嚴重衝擊的可能性較低。



分析人士指出，法國目前面臨的主要風險是價格波動而非供應安全。巴黎第九大學教授、能源與原材料地緣政治研究中心主任帕特里斯·若弗龍表示，儘管法國石油和天然氣供應並非完全依賴中東，但衝突升級將加劇全球能源市場競爭，從而推高價格。



受國際油價走高及地緣政治風險上升影響，巴黎股市出現明顯回調。數據顯示，法國巴黎股市CAC40指數6日收盤報7993.49點，跌破8000點整數關口，一周內累計下跌6.84%，創下近一年以來最大單周跌幅。投資者普遍擔憂，能源價格上漲可能推高企業成本，進而拖累經濟增長。



分析人士認為，受天然氣價格上漲等因素影響，法國企業面臨的成本壓力可能明顯上升。化工、鋼鐵和農業等能源密集型行業或將受到較大影響。