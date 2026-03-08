儲油空間快滿　科威特阿聯酋減產油價恐再飆

霍爾木茲海峽運輸郵輪（資料圖片） 中評社香港3月8日電／美國、以色列與伊朗的戰爭即將邁入第9天，礙於霍爾木茲海峽幾乎遭到封鎖，因儲油設施空間不足，能源大國科威特、阿聯酋7日相繼宣布減產石油。



綜合路透、CNBC等外媒報導，科威特石油集團公司繼傳出開始降低石油產量及煉油量後，7日發布公告，正式宣布因“不可抗力”因素減產石油，公告提到的“不可抗力”因素包含3層面，包括：伊朗對船隻安全通過霍爾木茲海峽發出明確威脅、伊朗持續攻擊科威特，以及波斯灣幾乎沒有能運送原油及相關產品的船隻。



科威特是石油輸出國家組織（OPEC）第5大產油國，1月平均日產量為260萬桶石油，由於位在波斯灣內，科威特只能倚賴霍爾木茲海峽輸出石油。科威特石油集團公司並未透露減產多少石油，不過美媒引述消息人士指出，7日該公司減產約10萬桶石油，預計8日的減產數量將達3倍。



除了石油，科威特石油集團公司也是亞洲主要的石腦油出口商。



《中時新聞網》報導，阿聯酋的阿布達比國家石油公司也發布聲明稱，該公司正管理離岸石油產量，以應對儲存需求。阿聯酋是OPEC第3大產油國，1月平均日產量超過350萬桶，目前該國正設法繞過霍爾木茲海峽及利用國際儲油設施，確保向國際市場供應石油，其中阿布達比國家石油公司旗下有一條管線直通該國東岸的富查伊哈（Fujairah），能避開霍爾木茲海峽，每日運輸量可達150萬桶，該公司稱，目前陸上業務一切正常。



由於霍爾木茲海峽幾乎遭到封鎖，在沒有油輪運輸的情況下，中東產油國的油桶堆積如山，這些國家因儲油設施空間不足，被迫開始減產。除了科威特及阿聯酋，上周其他OPEC國家也開始減產，伊拉克因儲油槽逐漸飽和而限制石油產量，沙特阿拉伯關閉最大煉油廠，卡達在經歷無人機攻擊後，關閉全球最大液化天然氣出口工廠。



據摩根大通預估，伊拉克恐在6天內用盡儲油空間，科威特還剩14天，卡達還有20天。3月6日原油期貨價格創下有史以來最大單周漲幅，布倫特原油期貨價格飆漲8.52%，收在每桶92.69美元，西德州中級原油期貨價格上漲12.21%，收在每桶90.90美元。